France-Corée du Sud (4-0) - Henry, Torrent et toutes les réactions en zone mixte

Retrouvez toutes les réactions des Bleues après la superbe victoire contre la Corée du Sud (4-0) pour leur entrée en lice dans le Mondial.

Corinne Diacre (sélectionneuse de l'équipe de ) : "Ça fait un petit moment qu’on met les choses en place, j’ai eu ce luxe-là, de faire ce que j’avais envie avec ce groupe et de l’emmener là où je voulais aller. Ce n’est qu’une étape, il en reste six autres pour aller au bout. Il faut garder les pieds sur terre. Je me suis refusé toute émotion ce soir, ce sera pour plus tard. Il fallait être dans la compétition, je me suis préparée comme une joueuse. J’espère qu’il y aura des émotions le plus tard possible".

Amandine Henry (milieu de l'équipe de France, TF1) : "Je pense qu'on ne pouvait pas mieux débuter. On avait tant parlé de ce premier match, on l'a pris par le bon bout en marqaunt d'entrée. Il ya eu beaucoup d'émotion au moment de la Marseillaise, les larmes n'étaient pas loin. C'était le premier match, on ne va pas s'enflammer, la route est encore longue. C'est un rêve de petite fille, je savoure."

Marion Torrent (défenseure de l'équipe de France, TF1) : "C'est un jour qu'on attend depuis longtemps, c'est beaucoup d'émotions. C'est des moments que je vis à fond, c'était grandiose. On a mis de l'intensité directement, on a été agressives sur le porteur et surtout on a concrétisé rapidement pour dérouler sans pression. On va bien dormir, je pense qu'on va être encore dans l'adrénaline."

Delphine Cascarino 🇫🇷 : "J’étais très impatiente de débuter cette competition, ça y on est lancée. Il y avait un peu de pression au début mais on s’est vite mise dedans" #FRAKOR #WWC2019 pic.twitter.com/68JOKbTP6l — Goal France (@GoalFrance) 7 juin 2019

Eve Périsset (défenseure de l'équipe de France, TF1) : "On a fait un très beau match ce soir, c'est un bon premier match dans cette . Il va falloir bien récupérer et se projeter sur ce match contre la Norvège. Wendie Renard ? Quand on voit la qualité de la joueuse, quand il y a des coup de pied arrêtés, on est forcément dangereuses. C'est bien pour elle et pour l'équipe."

Wendie Renard (défenseure de l'équipe de France) : "On savait très qu’on allait prendre une bouffée d’émotions ce soir, on a bien géré, quand on a 45.000 personnes qui chantent la Marseillaise, on ne peut qu’être transcendées. On s’est servi du public pour faire une bonne entame. En Coupe du monde je n’ai jamais marqué ça fait vraiment du bien sur le plan personnel, collectivement ce sont des buts très importants juste avant la mi-temps. Pour la confiance c’était important, les émotions sont importantes et on pense à beaucoup de choses dans la tête".

Adrien Mathieu, au Parc des Princes.