Blessure : Kevin De Bruyne accuse

Kevin De Bruyne affirme que sa blessure actuelle est la plus "grave" de sa carrière et que le rythme effréné du football en est la cause.

L'international belge souffre d'une blessure aux ischio-jambiers depuis la mi-août, ce qui l'a contraint à ne faire que deux apparitions cette saison. Le milieu de terrain de 32 ans n'a pas eu de chance en 2023 puisqu'il a été contraint de sortir prématurément lors de la finale de la Ligue des champions de cette année, alors que City réalisait le triplé la saison dernière. Aujourd'hui, la star de City se compare à une voiture qui a besoin d'une révision majeure et pense que sa blessure actuelle est due au fait que les équipes sont obligées de jouer autant de matches chaque saison.

De Bruyne a déclaré à HBVL : "Je n'ai jamais vécu cela auparavant, je n'ai jamais eu une blessure aussi grave. Une opération des ischio-jambiers n'est pas très courante non plus. Après le match contre Burnley, nous avons passé des scanners, consulté plusieurs chirurgiens et ils ont tous dit que je devais me faire opérer.

"Trois mois plus tard, je me porte très bien et tout se déroule comme prévu. J'ai été opéré par Geert Declercq. City est en contact quotidien avec lui et Lieven. Mais ils ne m'ont pas donné de date limite pour que je puisse rejouer au football.