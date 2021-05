Blessé au genou, Ibrahimovic est incertain pour l'Euro 2020

L'attaquant suédois a été contraint de sortir du terrain contre la Juventus et a grimacé en quittant la pelouse.

Zlatan Ibrahimovic a été blessé au genou lors de la seconde période de la victoire 3-0 de l’AC Milan face à la Juventus dimanche. Zlatan Ibrahimovic était engagé dans une lutte au milieu de terrain pour avoir le ballon lorsqu'il est tombé tout seul et semble s'être blessé sans le moindre choc avec un joueur adverse. L'attaquant suédois a persisté pour continuer à jouer pendant quelques minutes mais a finalement dû être remplacé par Ante Rebic.

Les buts de Brahim Diaz, Ante Rebic et Fikayo Tomori ont donné à l'AC Milan une victoire cruciale dans leur quête d'une place en Ligue des champions. L'AC Milan a ainsi propulsé la Juventus hors des quatre premiers du classement alors qu'il reste encore trois matches à jouer en Serie A. Mais cette victoire risque de coûter cher à l'AC Milan et encore plus à Zlatan Ibrahimovic puisque sa blessure tombe au pire moment de la saison.

"Ibra n'était pas en forme avant le match, maintenant il ressent une douleur au genou et nous espérons que ce n'est pas trop grave", a déclaré l'entraîneur du Milan AC, Stefano Pioli à Sky Sport Italia après le coup de sifflet final. Aucun détail sur la gravité de la blessure de Zlatan Ibrahimovic n'est actuellement connu, ce qui signifie qu'il y a un énorme point d'interrogation sur la durée de l'absence de l'avant-centre suédois.

Une course contre la montre

Quand il a quitté le terrain, il l'a fait en grimaçant et en secouant la tête. Le défenseur de la Juventus, Giorgio Chiellini, a réconforté Ibrahimovic alors qu'il était à terre, suggérant que le Suédois était en détresse. Ibrahimovic a déjà eu de graves problèmes de genou dans sa carrière, rompant ses ligaments croisés alors qu'il jouait avec Manchester United dans un match de Ligue Europa avec Anderlecht.

Cela s'est avéré le catalyseur de la fin de sa carrière à Old Trafford avant de signer au LA Galaxy. L'objectif d'Ibrahimovic cette fois-ci était d'être présent avec la Suède à l'Euro 2020, bien que cela semble actuellement incertain en raison de la nature du problème.

L'AC Milan a trois matches de Serie A restants alors qu'ils cherchent à terminer dans le top quatre, ils affronteront le Torino, Cagliari et Atalanta pour clôturer leur campagne. Sur la scène internationale, Ibrahimovic visera un retour avant le 14 juin, lorsque la Suède lancera son championnat d'Europe avec un match contre l'Espagne.