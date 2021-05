"Il gagne pour lui-même, moi pour l’Inter", nouvel épisode du duel Lukaku - Ibrahimovic

Dans la guerre d’ego entre Lukaku et Ibrahimovic, le Belge en a remis une couche, tout en concédant l’apport du Suédois à la Serie A.

Romelu Lukaku semble avoir enterré la hache de guerre avec Zlatan Ibrahimovic, affirmant que "nous avons besoin de joueurs de ce niveau en Serie A".

Les deux joueurs se sont littéralement pris la tête lors d’un derby entre l’Inter Milan et le Milan AC en Coupe d’Italie, au début de l’année. Depuis, les deux attaquants s’échangent des amabilités alors que les Nerazzurri ont décroché leur premier Scudetto depuis une décennie.

Lukaku, cependant, a parlé respectueusement d'Ibrahimovic dans une interview à la Corriere della Sera, affirmant que le Suédois contribuait à apporter l’attractivité à la Serie A. Lukaku a déclaré à propos d'Ibrahimovic.

"C’est un grand joueur, il a gagné partout où il a joué, il a marqué plus de 500 buts."

"Nous avons besoin de joueurs de ce niveau en Serie A. Il veut gagner pour lui-même, moi pour l'Inter, [Cristiano] Ronaldo pour la Juve, maintenant il y a Mou [Jose Mourinho] à la Roma: ce sont toutes de bonnes choses pour l'Italie. Le niveau et la concurrence s’améliorent et j’espère que l'Inter gagnera à nouveau."

En ce qui concerne sa prise de tête sur le terrain avec Ibrahimovic, Lukaku a admis quelques regrets sur l'incident, qui a vu le match s'arrêter pendant plusieurs minutes après que l'attaquant de l'Inter ait réagi avec colère à une faute et a fait des remontrances à l'arbitre, conduisant l’attaquant du Milan à jouer des coudes.

"Nous perdions 1-0, j'ai raté un but, j'étais un peu en colère. Ses paroles [d'Ibra] m'ont frappé. Je ne suis pas content d'avoir réagi ainsi. Je suis humble et calme, je suis un gagnant et je me bats à mort pour mes coéquipiers et pour la victoire."

Dans un derby milanais houleux et alors que les équipes rentraient aux vestiaires à la mi-temps, Lukaku et Ibrahimovic se sont tenus front contre front, le Belge reprochant au Suédois d'avoir insulté sa mère.

Anciens coéquipiers à Manchester United, Ibrahimovic aurait dit à Lukaku : "Va faire ta me*** vaudou, petit âne. Va faire ta me*** vaudou. Appelle ta mère!" Lukaku a répondu: "Eh bien, allons à l'intérieur, sal***. Nous verrons." Ibrahimovic a apparemment répété son commentaire précédent, ce à quoi Lukaku lui aurait répondu : "Va te faire f***** toi et ta femme, petite sal***."