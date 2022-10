Blanc, José Fonté et les réactions après Lyon - Lille (1-0)

L’OL est sorti victorieux de son choc contre Lille ce dimanche (1-0). La joie des Gones contrastait avec la désillusion des Nordistes à la fin.

En clôture de la 13e journée de Ligue 1, Lyon a pris le meilleur sur Lille à domicile. Malgré une première période compliquée, l’équipe rhodanienne a su aller chercher une victoire très précieuse face à un concurrent direct. Après le match, les Lyonnais et leur coach ont logiquement fait part de leur satisfaction. Quant à leurs opposants du jour, ils ont exprimé leurs regrets par rapport au fait de ne pas s’être montrés plus réalistes.

José Fonté (défenseur du LOSC sur Amazon Prime) : « Le sentiment qui prédomine ? Difficile à accepter. On a des occasions, mais on n’a pas été justes dans les dernières passes. Offensivement, il nous a manqué quelque chose. Apres on prend un but sur un manque de concentration. Il n’y avait personne dans la surface. A ce niveau, il faut savoir l’être. C’est un souci d’efficacité un peu, car on a eu des occasions. En deuxième période, on aurait pu être en mettre plus d’un. On est déçus car on a contrôlé le match et bien joué. Mais il faut marquer ».

Paulo Fonseca (entraineur du LOSC sur Amazon Prime) : « C’est très frustrant de terminer le match et ne pas le gagner. On s’est créé beaucoup d’occasions pour marquer, et eux marquent sur la seule qu’ils ont. Face à une équipe contre l’OL, on ne marque pas. C’est le football, mais le football parfois c’est difficile. Des regrets ? On a trouvé Rémy et Angel entre les lignes. On s’est créé des situations, mais on aurait dû être plus agressifs et être meilleurs dans la dernière passe. Mais on a dominé, même quand ils ont changé le système. Il faut continuer à avancer. On doit juste marquer des buts ».

Laurent Blanc (entraineur de l’OL sur Amazon Prime) : « Cette victoire a été beaucoup plus dure que le week-end dernier. Lille est une bonne équipe et elle va en faire souffrir d’autres. En 1e période, ils ont été meilleurs dans l’utilisation du ballon. Il a fallu faire des réajustements à la mi-temps pour les contrer en milieu. Car sinon, on recule. J’ai enlevé un défenseur et ajouté un milieu (Lepenant) qui défend en avançant et qui a fait une très bonne entrée en récupérant un nombre incalculable de ballons. Les remplaçants performants ? Oui, c’est positif. C’est difficile d’entrer dans un tel match avec une telle intensité. Je crois qu’on a répondu présents dans ce domaine-là, même si on n’est pas encore au top. On a fait des progrès par rapport au premier match. C’est encourageant pour la suite. On y a cru jusqu’au bout, comme à Montpellier. La mentalité est importante dans ces périodes difficiles. Quand on n’est pas dominateur, il ne faut pas y croire. Victoire couteuse en terme de dépense d’énergie, mais elle est belle. Je trouve aussi que l’équipe a progressé physiquement. En terme d’impact physique, dans le volume et les courses, je trouve que la L1 a évolué. Houssem Aouar avec l'Algérie ? Non, je n'ai aucune info à ce sujet ».

Johann Lepenant (milieu de terrain de l’OL sur Amazon Prie) : « C’est une victoire heureuse. Ça fait unpetit moment qu’on n’a pas gagné là. Il y a une bonne communion avec le public. C’est cool. Ce que m’a dit le coach à la pause ? Il m’a dit de récupérer les ballons, aller vers l’avant et remporter des duels. Au sein du groupe, il y a un effet de la part du coach. On est tous ensemble, ça se sent ».

Anthony Lopes (gardien de l'OL sur Amazon Prime) : « Gagner dans la souffrance, c’est bénéfique même si ça fait deux fois d’affilée. Ça montre que l’équipe reprend petit à petit de la confiance. Et ça montre un grand caractère de notre part. Les mots et le changement de système à la pause ont fait qu’on a pu un peu plus tenir le ballon. Ce qu’a dit le coach à la mi-temps ? Qu’il y avait une bonne équipe en face, mais il ne fallait pas perdre confiance car on allait avoir des occasions. Et on en a eu une de très belle, avec un but à la clé. Il ne fallait pas baisser la tête. L’objectif était aussi de rester costauds derrière. Laurent Blanc sait totalement où il veut aller parce qu'il nous l'a dit clairement. Il nous a redonné confiance. Durant la trêve, on aura le temps de travailler pour mettre les choses en place ».