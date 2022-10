OL – Lille (1-0) : Alexandre Lacazette crucifie les Dogues

L’Olympique Lyonnais s’est imposé, ce dimanche soir à domicile, face à une bonne équipe lilloise (1-0). Les Gones peuvent dire merci à Lacazette.

Les Lillois sont parfaitement rentrés dans le match dans ce choc de la 13e journée de Ligue 1. Les hommes de Paulo Fonseca ont enchainé les occasions manquées.

Lyon chipe une précieuse victoire

A la 12e minute de jeu, Timothy Weah balance une grosse frappe des 18 m qui passe au-dessus de la cage lyonnaise. Vers la demi-heure de jeu, c’est Jonathan David qui s’illustre avec un superbe lob qui trouve la transversale d’Anthony Lopes.

Dépassés, les coéquipiers d’Houssem Aouar finissent la première mi-temps avec 41% de possession et aucune occasion franche. Décevant pour des Gones qui se rattraperont lors de la seconde moitié.

Au retour des vestiaires, la domination est toujours lilloise. Les visiteurs ratent de peu l’ouverture du score à la 60e minute de jeu. Angel Gomes enroule sa frappe mais le gardien lyonnais sauve les siens d’une belle parade.

Les occasions se suivent et se ressemblent dans ce match. Les Lillois continuent d’attaquer sans succès. C’est à la 74e minute de jeu, qu’on assiste enfin au seul et unique but de la rencontre.

Contre le cours du jeu, Alexandre Lacazette donne l’avantage à l’Olympique Lyonnais suite à une magnifique action collective. Ce but libératoire remotive les troupes lyonnaises qui enchainent les occasions dangereuses pendant plusieurs minutes.

Le calme finit par revenir et les Lillois tenteront à plusieurs reprises de revenir au score avec le renfort de plusieurs replaçants dont Adam Ounas. Pas assez de motivation coté Losc.

C'est une très belle opération comptable pour les Lyonnais qui se rapprochent un peu plus du podium en Ligue 1. Ils ne comptent plus que sept points de retard sur Rennes (3e, 27 points).