Bilan (2/2) - Engouement, audiences TV, retombées économiques : une Coupe du monde pionnière ?

Hors des terrains, cette 8e édition a été un succès par de nombreux aspects. De quoi espérer un futur meilleur pour le football féminin ?

Après la première partie du bilan consacrée aux performances des sélections en lice, il est temps de s’intéresser à ce que cette a généré dans les tribunes mais aussi ailleurs. D’entrée, il faut souligner que cette compétition a été bien suivie par les Français, devant leurs postes de télévision mais aussi dans les stades. En année creuse internationale vis-à-vis des hommes (pas de Coupe du monde ni d’Euro), les joueuses ont su trouver leur public.

Une billetterie et des affluences à succès

Avec 1,16 millions de billets vendus sur les 1,3 millions disponibles, la FIFA peut se frotter les mains. S’il y a eu un peu moins d’engouement dans certains stades, comme à Nice et , certaines sélections ont mobilisé en masse. Les Bleues ont disputé leurs cinq rencontres à guichets fermés avec plus de 45 000 personnes au Parc des Princes pour le quart de finale face aux États-Unis. Il s’agissait d’un record pour l’Équipe de à domicile. Les demandes pour cette rencontre ont d’ailleurs dépassé toutes les attentes : il n’y avait plus de place disponible dès fin mai et certains billets se revendaient à 10 000 euros au marché noir.

Si les joueuses de Corinne Diacre ont été très suivies en tant que pays hôte, les organisateurs ont aussi pu compter sur des équipes toujours attractives comme les États-Unis, les mais aussi l’ . Dans le cas des finalistes néerlandaises, on a pu voir des marées oranges déferler sur , Reims ou . Après la phase de groupes, les rencontres à élimination directe ont eu le succès attendu. Le comité d’organisation a annoncé que le taux de remplissage des neuf stades avait été de 75% sur l’ensemble de la compétition, bien mieux qu’au en 2015.

Audiences TV : les diffuseurs se frottent les mains

Avec un dispositif similaire à la couverture des hommes de Didier Deschamps l’an dernier en , TF1 avait misé gros sur cette compétition. Le principal diffuseur de la compétition en France, en compagnie de Canal+, a réalisé la meilleure audience de l’année 2019 avec la rencontre face au qui a rassemblé jusqu’à 12,2 millions de téléspectateurs. Dès le match d'ouverture, la chaîne avait senti l'engouement et n'avait pas hésité à augmenter ses tarifs publicitaires au moment des rencontres. Le succès a aussi été au rendez-vous malgré l'élimination des Bleues avant le dernier carré. 5,3 millions de téléspectateurs (en moyenne) étaient devant leurs postes pour la finale entre les États-Unis et les Pays-Bas ce qui constitue un nouveau record pour un match sans l'Équipe de France.

Audiences de l'EDF en moyenne sur TF1 :

Les joueuses n'ont pas été seulement suivies en France mais également ailleurs. En , la Squadra Nazionale Femminile a rassemblé 7,32 millions de téléspectateurs lors de son match de groupe face au Brésil. Un résultat inespéré pour une sélection jusque-là peu médiatisée et qui a su enfin trouver son public. Toujours très populaires au pays de l'Oncle Sam, les Américaines ont enregistré de bons score de l'autre côté de l'Atlantique malgré des horaires parfois matinales. Certains conflits entre Megan Rapinoe et Donald Trump notamment n'ont pas entamé l'aura de cette sélection. Au final, le cap du milliard de téléspectateurs a été depassé sur l'ensemble de la planète, ce qui constitue un record sans précédent.

Économiquement, un tournoi qui rapporte

Les retombées suite à la , que ce soit économique ou touristiquement, ont eu des vrais impacts dans les villes hôtes concernées par la compétition. Les hôtels de ces différents lieux ont ainsi enregistré 90% d'occupation du 7 juin au 7 juillet. Des chiffres qui ont permis à certains établissements de réaliser des scores inespérés avant l'été. Une nouvelle fois, les parcours des États-Unis et des Pays-Bas n'ont pas été innocents à cette bonne santé. Le soir de la première demi-finale entre les Anglaises et les Américaines, il n'y avait plus aucune chambre disponible à moins de 500 euros sur .

Les joueuses s'invitent également à la lutte pour les records du nombre de maillots vendus. Si Nike n'a pas encore communiqué en France pour les tuniques des Bleues, le succès a été vertigineux chez les championnes du monde américaines. "Le maillot domicile de l'équipe féminine des États-Unis est devenu le maillot le plus vendu de tous les temps en une saison sur notre site nike.com, que ce soit chez les hommes et les femmes", a indiqué Mark Parker, le président de Nike lors d’une conférence de presse téléphonique. S’il n’a pas souhaité dévoiler de chiffres, le CEO de la firme à la virgule a expliqué que les campagnes déployées autour de la Coupe du monde féminine de football ont lancé un élan pour developper la marque auprès des femmes.