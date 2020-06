Bernd Leno furieux contre Neal Maupay après sa blessure

Coup dur pour Bernd Leno. Le gardien d' a été contraint de laisser sa place à Emiliano Martinez dès la première mi-temps du match contre ce samedi. La faute à un choc avec Neal Maupay, qui semble l'avoir sérieusement touché au genou.

Pris en charge par les médecins, le portier des Gunners est sorti sur civière et n'a pas masqué sa rage envers l'attaquant français en le pointant du doigt pour lui montrer sa colère. Les deux joueurs sont entrés en collision alors que Bernd Leno voulait se saisir du ballon.

L'international allemand est mal retombé sur sa jambe droite et la blessure paraissait sérieuse, même si aucune communication d'Arsenal n'a encore été faite à ce sujet.

