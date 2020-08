Bernardo Silva : "Liverpool et le Real Madrid sont peut-être absents, mais la Ligue des champions ne sera pas plus facile"

Man City affrontera Lyon en quarts de finale de C1, mais le Portugais dit que la perte de cadors ne rend pas la compétition plus simple à gagner.

devrait oublier les équipes éliminées de la car chaque équipe restante est capable de soulever le trophée, avance Bernardo Silva. Le champion d'Europe en titre, , a été éliminé dès les huitièmes de finale en mars tandis que Manchester City a battu le recordman de la compétition, le , vainqueur à 13 reprises, la semaine dernière, ce qui signifie qu'il y aura un nom apparaissant sur le trophée pour la première fois depuis 2015. Manchester City vise à soulever le trophée pour la première fois de l’histoire du club et fait partie des favoris de nombreuses personnes, mais Bernardo Silva insiste sur le fait qu’elle ne peut prendre aucune équipe à la légère.

"Tout peut arriver. La a été éliminée par . Nous avons vu beaucoup de surprises dans la compétition ces dernières années", a expliqué le Portugais. "Nous avons perdu contre l'an dernier en quarts de finale. Il est très difficile de prévoir les matchs et les résultats de la compétition. Le fait que Liverpool soit absent, le Real Madrid soit absent, cela ne facilitera pas notre chemin. Ce serait une mauvaise pensée".

"Nous devons prendre match par match, être très concentrés, sachant que chaque match sera très difficile. Toutes les équipes à Lisbonne sont ici parce qu'elles le méritent. Nous devons être à notre meilleur niveau pour gagner des matchs et essayer d'atteindre la finale", a ajouté Bernardo Silva. Beaucoup s'attendaient à ce que la Juventus soit l'adversaire de Manchester City lors du match de quart de finale de samedi, mais Lyon a arraché une qualification grâce à la règle des buts à l'extérieur. Manchester City a affronté l'équipe française, qui a terminé septième de , en phase de groupes la saison dernière, a perdu à l'Etihad Stadium et n'a ensuite pu que faire match nul à Lyon.

Plus d'équipes

"Je connais très bien Lyon pour avoir joué pendant trois ans en où j'ai joué plusieurs fois contre eux", a ajouté Silva. "Ici aussi à Manchester City, nous les avons affrontés la saison dernière et ce n’était pas facile. Nous n’avons pas réussi à les battre dans aucun des deux matchs. Cela montre à quel point une équipe est difficile. Non seulement Lyon, mais toutes les équipes françaises sont très physiques, très fortes et en un seul match, c’est imprévisible".

L'article continue ci-dessous

"Ils ont éliminé la Juventus de la compétition et ce ne sera pas une tâche facile pour nous. Ce sera un match complètement différent du Real Madrid, car ils jouent tous les deux de manière différente et avec un style de joueurs différent", a ajouté le Portugais. Le minitournoi de fin de saison a donné à Bernardo Silva la chance d'un retour surprise dans sa ville natale après que l'épidémie de Covid-19 ait forcé une prolongation de la saison.

Bernardo Silva était de retour à Lisbonne pour son anniversaire lundi, célébrant avec ses coéquipiers et leur disant que la Ligue des champions serait le cadeau parfait : "Pour moi, c'est incroyable d'être dans ma ville, de revenir pour une compétition aussi importante. Je suis très heureux et j'ai hâte que le match arrive. La Ligue des champions est la seule compétition que nous n'avons toujours pas gagnée dans ce club. Manchester City n'a jamais remporté cette compétition, la plupart de nos joueurs ne l'ont pas encore gagnée, moi y compris".

"Bien sûr, gagner cette compétition a toujours été un objectif pour les joueurs et le club. Ce sera très spécial de le gagner. Pour moi, d'autant plus que c'est ma ville et que c'est une motivation supplémentaire de se battre pour le trophée ici. Ce serait vraiment spécial de gagner la Ligue des champions à Lisbonne. Nous jouons chaque compétition pour gagner, nous essayons de donner le meilleur de nous-mêmes dans chaque compétition. Celle-ci est le seul que nous n'ayons pas gagné à City, il y a une motivation supplémentaire pour donner le meilleur et essayer d'aller le plus loin possible. C'est un objectif pour le club, les fans, le staff, tout le monde. Si nous pouvions le faire cette année, ce serait un moment de fierté et nous inclurions nos noms dans l'histoire du club", a conclu l'ancien ailier de .