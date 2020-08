OL, Toko-Ekambi : "Nous ne sommes pas le 'Petit Poucet' du Final 8"

L'attaquant de l'Olympique Lyonnais ne veut pas aborder le quart de finale de la Ligue des champions en position de "victime".

Après avoir réussi l'exploit de sortir la en huitième de finale de la vendredi dernier, l'Olympique Lyonnais va affronter dans trois jours à Lisbonne lors du Final 8 de la C1. La tâche sera compliquée pour les Gones qui abordent ce quart de finale de C1 dans la peau de l'outsider face aux Citizens. En conférence de presse, Karl Toko-Ekambi a refusé de placer son équipe en "victime" avant d'affronter l'ogre Manchester City.

"Je ne dirais pas qu’on a un rôle de Petit Poucet. Si on est là, c’est qu’on fait partie des huit meilleures équipes d’Europe cette saison en Ligue des champions. Il faut se mettre en tête que City est une grande équipe, mais l’OL aussi a réussi à se qualifier. Il faut penser à nos forces, se dire que tout est possible sur ce match. Il est possible qu’il y ait moins de pression chez nous, mais on sait aussi qu’on joue notre saison sur ça, un petit peu, on joue aussi notre saison là-dessus puisqu’on rebascule sur le championnat 2020-2021 ensuite ", a expliqué l'attaquant de l'OL.

"Un peu le même style qu'un match de "

"On a beaucoup de détermination aussi, surtout vu les grosses équipes qu’il reste en face. À la limite, il vaut mieux que Manchester City nous voit comme un Petit poucet, et nous néglige. Mais on doit se dire qu’on peut le faire. 80% des gens pensaient qu’on ne passerait pas à Turin, mais on a réalisé ce qu’on voulait. Donc on va jouer pour gagner et se qualifier ", a ajouté l'attaquant camerounais. Toko-Ekambi a évoqué le nouveau format.

"On est prévenus, on sait que maintenant le format a changé, il n’y a pas d’aller et de retour, tout se joue sur un match, c’est un peu le même style que la Coupe de . Ce n’est pas forcément la meilleure équipe qui gagne. Il faut rester concentrés, faire le moins d’erreurs possible. On sait que City c’est l’une des meilleures équipes d’ , c’est la meilleure attaque, il faut s’adapter à cela, c’est-à-dire ne pas prendre de but et faire le maximum pour en mettre ", a analysé l'ancien attaquant de .

Karl Toko-Ekambi est revenu sur l'échec, fondateur, en finale de la : " Dans l’ensemble du match, nous avons été bons. Les séances de penalty, c’est souvent de la loterie donc il faut se concentrer sur la bonne performance que nous avons fourni et nous nous en sommes très bien servi à Turin. Je sens qu’un esprit collectif se créé depuis la finale de la Coupe de la Ligue et même depuis le début de la préparation. Nous sommes sur une bonne lancée et nous essayons de garder cet état d’esprit. Une équipe, ce n’est pas un empilement d’individualités mais un collectif. Ça fonctionnera si nous jouons les uns pour les autres".