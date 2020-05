Bernardo Silva : "Il faut toujours se méfier du Real Madrid"

Le milieu de terrain de City a parlé à AS de la rencontre de la Ligue des champions contre le Real Madrid.

s'est imposé sur le score de 2-1 à Madrid sur le terrain du Real en 8es de finale de la Ligue des Champions. Un avantage certain pour les équipiers de Bernardo Silva, qui se méfie tout de même de la capacité de réaction des Merengue.

"Tout est très ouvert. Lorsque vous jouez une équipe comme Madrid, rien n'est jamais certain. Nous avons vu beaucoup d'avances être remontées au cours des dernières années. Regardez le Barça l'année dernière, battant 3-0 puis perdant 4-0. On ne sait jamais. C’est un bon résultat et nous sommes très bien placés pour passer en quart de finale. C'est un match difficile et nous devrons bien jouer et maintenir notre concentration.", estime Bernardo Silva dans les colonnes de As.

Beaucoup d'observateurs estiment que c'est la saison ou jamais pour voir City enfin gagner la C1, le Graal de l'équipe des Eastlands.

"Au cours des trois dernières années, nous avons tout gagné en , la saison dernière, nous avons remporté les quatre titres anglais, cette année nous avons remporté la Super Cup et la , nous sommes toujours en et nous voulons gagner cela, mais la est le titre que le club, les joueurs et Pep veulent gagner. Nous savons que c'est un tournoi difficile, mais nous nous battrons pour cela.", considère pour sa part Silva.