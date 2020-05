Ancelotti : "Zidane a changé ma philosophie du football"

Dans une interview à Sky Sports, le boss d'Everton, Carlo Ancelotti, raconte sa brillante carrière de manager et évoque Zidane.

Au micro de Sky Sports, "Carletto" révèle comment Zinedine Zidane a changé sa philosophie du football.

"Avec Zidane, j'ai essayé de changer mon idée du système. Zidane est le premier joueur qui m'a donné la possibilité de changer le système et de jouer d'une manière différente. Donc, quand j'ai eu Zidane, la première année à la , j'ai joué avec un système de 3-4-1-2, avec [Alessandro] Del Piero et [Filippo] Inzaghi devant et Zidane un peu derrière. La deuxième année, j'ai joué avec avec quatre derrière, mais en gardant deux attaquants devant et un No10 comme Zidane. Il a changé mon idée du football, j'étais tellement concentré sur le 4-4-2 et après avec lui, j'ai changé, je voulais le mettre dans la meilleure position pour qu'il soit plus à l'aise sur le terrain."

Ancelotti a retrouvé ZZ au Real comme adjoint. La paire a eu d'excellents résultats au sein du club merengue avec notamment La Decima. "L'équipe avait rencontré quelques problèmes lors des dernières années quand je suis arrivé là-bas. Le fait qu'ils n'aient pas pu gagner la pendant 12 ans était comme une obsession pour eux parce que le avait l'habitude de gagner beaucoup de Ligues des champions. Je a eu la chance la première année de gagner ce trophée [lors de la saison 2013/14]", a raconté l'Italien.

Si Ancelotti apprécie beaucoup un joueur de "top qualité comme Sergio Ramos, il a aussi évoqué Cr7 : "Vous n'avez pas à construire une équipe autour de Cristiano Ronaldo et comme je l'ai dit à Zidane, vous devez mettre les joueurs de la manière la plus confortable sur le terrain. Je ne pense pas que vous deviez construire des tactiques strictes avec ce joueur défensivement parce que il y a des joueurs qui sont plus impliqués dans la phase d'attaque et il y a des joueurs qui doivent être plus impliqués dans la phase défensive."

"Je pense que lorsque vous êtes un manager, vous devez essayer de coacher le Real Madrid un jour dans votre vie. J'y ai passé deux ans et ce fut une expérience inoubliable parce que je pense que le Real Madrid est le meilleur club du monde", a confessé le Mister.