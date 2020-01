Berbatov tire à boulets rouges sur Manchester United

Ancien joueur de Manchester United, Dimitar Berbatov a lourdement critiqué les Red Devils après leur déconvenue contre City.

Dimitar Berbatov dit s'être senti mal après la déroute de face à City en demi-finales aller de . L'ancien joueur des Red Devils a vertement critiqué United :

"Honnêtement, après le match aller contre City, je me sens mal. La première mi-temps a été bien en-deçà des standards attendus, ce n’était vraiment pas beau à voir, et City était largement au-dessus, tout le monde l’a vu. La deuxième période était un peu meilleure, mais ce n’était pas suffisant. […] J’ai entendu beaucoup de gens dire que la première période a été la pire qu’ils aient jamais vue de la part de United. Je ne vais pas tirer de conclusions hâtives mais ce n’était pas bon. City n’aurait pas dû marquer trois buts, mais cinq.", a tancé le Bulgare sur le site de Betfair.

Berbatov a ensuite donné un étrange conseil à Marcus Rashford, celui de crier sur ses coéquipiers : "Si j’étais aussi rapide que lui, que je faisais trois appels en sprintant et que personne ne me donnait la balle, sur le quatrième je peux vous dire que je ne gaspillerais pas mon énergie. […] Rashford doit être plus dur avec ses équipiers. S’il doit s’embrouiller avec eux sur le terrain ou leur crier 'Bordel, donnez-moi ce ballon', qu’il le fasse, ce n’est pas un problème, vous devez montrer de la personnalité pour gagner. Dispute-toi, bats-toi. Si le but est la victoire, n’hésite pas."