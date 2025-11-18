Benzema s'exprime enfin sur les tensions avec Cristiano Ronaldo

Benzema et Ronaldo, qui ont évolué ensemble au Santiago Bernabéu, jouent désormais au Moyen-Orient, respectivement à Al-Ittihad et Al-Nassr.

Amis devenus rivaux : Ronaldo et Benzema ont remporté de nombreux trophées à Madrid.

Benzema et Ronaldo formaient la fameuse « BBC » en Espagne, aux côtés de l'international gallois Gareth Bale. Ensemble, ils ont remporté la Liga et la Ligue des champions, affichant des statistiques impressionnantes en termes de buts marqués.

Aujourd'hui, amis et rivaux, les deux hommes rejoignent l'Arabie saoudite en 2023. Ronaldo a été le premier à franchir le pas, après son départ de Manchester United, suivi par Benzema, quintuple Ballon d'Or.

Al-Ittihad a connu plus de succès qu'Al-Nassr, Benzema ayant notamment remporté le championnat et la Coupe du Roi en 2024-2025. Ronaldo, quant à lui, est déterminé à inverser la tendance. Il a cependant essuyé une nouvelle désillusion en huitièmes de finale de la Coupe du Roi cette saison.

Lors de la nouvelle confrontation entre Al-Ittihad et Al-Nassr, Ronaldo et Benzema sont restés plutôt discrets devant les caméras, mais leur attitude était bien plus amicale en coulisses.

Benzema l'a confirmé lui-même à AS, lorsqu'on lui a fait remarquer que la situation semblait tendue entre les deux hommes, pourtant proches amis à Madrid : « Non, vraiment pas. On a discuté dans les vestiaires. On s'est pris dans les bras, on a parlé… Et puis, sur le terrain, on ne peut pas, ou on ne devrait pas, recommencer. Refaire la même chose ? Il y a beaucoup de respect, tout va bien. On n'a rien à se dire. On s'entend bien. On a tous les deux appris l'un de l'autre. On dirait qu'on se sent obligés de dire ou de faire des choses devant la télé. Ce n'est pas le cas. On se respecte beaucoup. On le retrouve sur le terrain et chacun se concentre sur son propre jeu. »