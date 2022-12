Benzema, Rabiot, Moukoko et les joueurs gratuits en 2023

Une pléthore de joueurs talentueux et de stars seront gratuits à l'issue de la campagne actuelle. Tour d'horizon.

Malgré la crise financière mondiale, la Premier League anglaise a battu son record de dépenses lors de la fenêtre de transfert estivale - 1,9 milliard de livres sterling (2,2 milliards de dollars) - et a dépensé plus que la Liga espagnole, la Serie A italienne et la Bundesliga allemande réunies.

Mais avec la fin de la Coupe du monde et des finances qui vont se resserrer, les transferts libres vont devenir encore plus importants. Certains joueurs de renom seront disponibles pour rien à la fin de la saison s'ils ne mettent pas rapidement la main à la pâte.

Lionel Messi, vainqueur de la Coupe du monde, devrait prolonger son contrat avec le PSG d'une année supplémentaire, tandis que Manchester United a déjà prolongé les contrats de Marcus Rashford, Diogo Dalot, Luke Shaw et Fred avec leur option d'un an.

Mais voici, avec l'aide de Transfermarkt, quelques joueurs de haut niveau qui peuvent être récupérés pour rien et peuvent commencer à négocier avec d'autres clubs en dehors de leur propre championnat en janvier.

N'Golo Kanté, 31 ans, Chelsea

Il y a quelques années, il aurait été impensable que Chelsea laisse partir Kante pour rien, mais le joueur de 31 ans est devenu moins un joueur clé pour les Blues ces dernières saisons et a souffert davantage de blessures. Le FC Barcelone serait à la recherche de sa signature pour remplacer Sergio Busquets.

Chelsea devrait également perdre Jorginho, 31 ans, et pourrait donc avoir un gros travail de reconstruction à faire au milieu du terrain.

Karim Benzema

Le Real Madrid dispose en effet d'un grand nombre de joueurs en fin de contrat cet été, dont Toni Kroos, Marco Asensio, Luka Modric et Dani Ceballos. Mais, même à 35 ans, le lauréat du Ballon d'Or Benzema serait une grande perte.

Madrid devrait signer un attaquant brésilien de 16 ans, Endrick, en provenance de Palmeiras pour 72 millions d'euros en 2024, mais n'a pas vraiment de solution de rechange pour Benzema. Attendez-vous à ce que le Français, et quelques-uns de ceux mentionnés ci-dessus, signent des termes pour au moins une année supplémentaire.

Adrien Rabiot, 27 ans, Juventus

Star de la Coupe du monde avec la France, l'avenir de Rabiot à la Juve est incertain, car le club doit faire face à de nombreux problèmes financiers et juridiques. Transféré gratuitement du PSG à Turin en 2019, le milieu de terrain combatif n'a pas encore montré tout son potentiel et son prochain transfert pourrait être l'occasion de se faire un véritable nom.

Proche de rejoindre Man United l'été dernier, Chelsea et Liverpool ont été liés au joueur de 27 ans alors qu'il se retrouve de nouveau sous les projecteurs.

Memphis Depay, 28 ans, Barcelone

Memphis Depay pourrait être une excellente option pour un club qui cherche à signer un joueur de classe mondiale à bas prix. Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Ayant choisi de rester et de se battre pour sa place au cours de l'été, Depay n'a plus aucun espoir qu'on lui donne à nouveau sa chance au Camp Nou avec seulement deux apparitions en LaLiga cette saison. Il est le sixième choix de Xavi en tant qu'attaquant et le Barca souhaite le faire disparaître de la masse salariale.

L'international néerlandais, qui n'a que 28 ans, a beaucoup à offrir et pourrait être disponible en janvier si un club est prêt à débourser quelques millions d'euros pour conclure une transaction.

David de Gea, 32 ans, Manchester United

Comme mentionné ci-dessus, Manchester United a déjà pris l'option de prolonger d'un an les contrats de plusieurs coéquipiers de De Gea, mais n'a pas fait de même avec le gardien de but. Alors qu'il gagne un salaire de 375 000 £ par semaine, Manchester United voudra probablement qu'il accepte des conditions réduites, plutôt que de le garder au même salaire.

De Gea ne s'est pas couvert de gloire ces dernières années et United est à la recherche d'un remplaçant, mais leur main pourrait être forcée.

Youssoufa Moukoko, 18 ans, Borussia Dortmund

Véritable superstar en devenir, il a été intéressant de voir la carrière du jeune homme de 18 ans évoluer à Dortmund depuis qu'il a explosé sur la scène il y a deux ans. Devenu le plus jeune joueur allemand de l'histoire de la Coupe du monde lors de Qatar 2022, Moukoko s'est imposé comme l'attaquant titulaire de Dortmund cette saison après le départ d'Erling Haaland et veut maintenant un contrat à la hauteur de son statut.

Chelsea et Barcelone suivent l'évolution de la situation avec intérêt et pourraient confirmer leur intérêt en janvier pour devancer leurs rivaux.

Milan Skriniar, 27 ans, Inter Milan

Milan Skriniar a une décision à prendre concernant son avenir à Milan. Photo de David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Le PSG court après l'international slovaque depuis un certain temps et aurait rejeté une offre de 50 millions d'euros pour le recruter cet été. Tottenham et Liverpool ont également été contactés, alors que Skriniar n'a pas encore pris de décision quant à son avenir.

Skriniar n'est pas la seule option pour un club souhaitant signer un nouveau défenseur central à bas prix, puisque son coéquipier à l'Inter Milan, Stefan de Vrij, est également disponible.

Marcus Thuram, 25 ans, Borussia Mönchengladbach

Un autre joueur qui a impressionné au Qatar avec la France, Thuram est sur la piste de plusieurs clubs dont le Bayern Munich, l'Inter Milan, Newcastle et Chelsea. Le joueur de 25 ans a marqué 10 buts en 15 matchs pour Gladbach cette saison et sa polyvalence et sa détermination pourraient lui valoir d'être acheté en janvier avant qu'il ne soit autorisé à partir gratuitement cet été.

Youri Tielemans, 25 ans, Leicester City

Depuis qu'il a rejoint Leicester pour 45 millions d'euros en provenance de Monaco en 2019, Tielemans est devenu une star en Premier League. Mais le mauvais début de saison du club ne l'aura pas convaincu qu'il devait y engager son avenir et des discussions avec Arsenal et Barcelone ont été évoquées depuis un certain temps.

Il est peu probable que l'international belge signe de nouveaux contrats, et Leicester pourrait donc décider de le transférer le mois prochain afin de récupérer une certaine indemnité de transfert.

Wilfried Zaha, 30 ans, Crystal Palace

A 30 ans, les chances de Zaha d'obtenir un transfert dans un grand club avant la fin de sa carrière s'amenuisent de jour en jour. L'ailier ivoirien a failli rejoindre Arsenal il y a quelques années, mais les Gunners sont passés à autre chose et Zaha devra décider s'il veut se trouver un nouveau défi à l'expiration de son contrat.

Après avoir fait près de 450 apparitions sous les couleurs de Palace, Zaha sera très suivi par les clubs britanniques.