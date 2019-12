Benzema en passe de prolonger au Real

Selon Marca, l’attaquant français va signer un nouveau contrat d’un an avec sa formation du Real Madrid.

L’aventure de Karim Benzema au n’est pas encore prête de s’achever. Le buteur français, auteur d’un début de saison 2019/2020 exceptionnel, devrait parapher un nouveau bail d’un avec le prestigieux club espagnol. Une prolongation assortie d’une augmentation de salaire pour l’ancien Lyonnais.

L’actuel contrat de Benzema expire en 2021. A noter qu’actuellement, en terme de rémunération, Benzema n’est que le sixième joueur le mieux payé de l’effectif derrière Bale, Hazard, Sergio Ramos, Modric et Kroos. Il touche par exemple 6M€ que l’ailier gallois.

Selon Marca, la prolongation du goleador français ne devrait intervenir qu’à l’issue de la saison. Il n’y a aucune raison de se presser. La confiance est totale entre les deux camps, et en particulier entre le joueur et son président Florentino Pérez.

La prolongation a fuité dans la presse ibérique pour faire taire les rumeurs qui sont apparues il y a quelques heures et qui ont fait état d’un éventuel transfert de Benzema. AS a suggéré que le PSG pourrait se positionner pour faire signer l’ancien Gone.