Un ancien international prêt à "affronter" Deschamps pour Benzema

Johan Micoud, un ex-international tricolore, s’est dit prêt à rencontrer Didier Deschamps et lui demander pourquoi il continue de snober Karim Benzema

Même s’il n’y a plus mis les pieds à Clairefontaine depuis 2015, Karim Benzema continue de diviser les opinions et susciter des débats en France par rapport à sa non-sélection avec les Blues. Didier Deschamps s’obstine à lui tourner le dos, et cette inflexibilité commence à agacer certains.

Parmi ceux qui se disent scandalisés par le choix du sélectionneur tricolore il y a Johan Micoud. L’ancien international français ne comprend pas comment on continue se passer du meilleur attaquant français, et surtout il ne saisit pas pourquoi Deschamps ne prend même plus la peine de s’expliquer par rapport à cette mise à l’écart.

« Deschamps, j'en ai marre qu'il me réponde pas [sur le sujet Benzema]. Qu'il me réponde et on en parle plus », a déclaré l’ancien bordelais lors d’une intervention dans L’Equipe du Soir où il œuvre comme consultant depuis plusieurs années.

Plus de Benzema en Bleus 🇫🇷@jomicoud est prêt à aller en conférence de presse pour demander ses raisons à Didier Deschamps💥#EDS pic.twitter.com/jJ2fB9ZHd4 — L'ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) April 14, 2021

« Tant qu’il ne me répond pas, je la poserai »

Micoud est certain que Benzema peut encore beaucoup apporter à sa sélection nationale, même si celle-ci s’est plutôt bien débrouillée sans lui en atteignant la finale de l’Euro avant de gagner le Mondial 2018 en Russie. "C'est un facilitateur du jeu offensif, c'est ce qui manque à l'équipe de France. T'es champion du monde alors on ne peut plus parler en fait ?", a ajouté l’ex-footballeur.

L'article continue ci-dessous

Micoud n’a pas eu l’occasion de croiser directement Deschamps pour lui demander des explications. Mais, il est enclin à le faire si on lui accorde une accréditation pour la prochaine conférence de presse du sélectionneur. "J'y vais et tant qu'il ne me répond pas, je la pose", a-t-il clamé.

Micoud et Deschamps ont joué un tournoi international ensemble. C’est celui de l’Euro que la France a remporté en Belgique. Leurs statuts n’étaient cependant pas comparables. Le premier nommé était la doublure de Zinédine Zidane, tandis que le second était le capitaine indiscutable.

A noter que Micoud n’est pas le premier ancien international français à militer pour le come-back de Benzema. Ce fut également le cas de Jean-Michel Larqué. Ce dernier à inviter le coach des Bleus à pardonner et faire table rase du passé. Pas sûr que le message soit entendu.