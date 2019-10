Lille-Valence 1-1, premier point pour les Dogues en C1

Après s'être incliné contre l'Ajax et Chelsea, Lille a concédé le match nul à domicile en Ligue des champions contre Valence (1-1).

Dans ce match crucial pour les Lillois, c'est Kondogbia qui lance les hostilités et ce, dès la 8e minute avec une tête consécutive à un corner qui file à côté. Au quart d'heure de jeu, alors que les Dogues dominent, Gameiro tire sans contrôle avec une frappe rasante sur laquelle Maignan intervient.

Mais les plus grosses opportunités du premier acte reviendront aux Lillois. Sur un corner de Yazici, André dévie au premier poteau et le ballon flirte avec la transversale des Ché. Le même Yazici verra sa belle frappe heurter l'équerre de Valence à 5 minutes du terme. 0-0, ce sera néanmoins le score au repos.

On constate d'ailleurs à la mi-temps que a tiré douze fois au but contre seulement deux fois pour son opposant. Néanmoins, ce seront bien les visiteurs qui ouvriront le score. Les Chés accélèrent à l'heure de jeu avec un service en profondeur pour Gameiro dont le serivce rasant profite à Cheryshev qui marque le but du 0-1 d'une bonne frappe croisée du gauche.

Lille pousse pour revenir, mais la défense de Valence est solide. Son gardien, lui, est inspiré. Face à une belle tentative de Benjamin André à un quart d'heure de la fin, Cillessen s'interpose et repousse difficilement comme il l'avait fait quelques minutes auparavant face à Ikoné.

À 5 minutes de la fin, Mouctar Diakhaby récolte un second jaune suite à une faute grossière sur Osimhen. Valence finit à dix, et finira par céder sur un but d'Ikoné en toute fin de rencontre. Fonte sert dans la surface André qui remise sur l'attaquant dont la frappe du droit va au fond. Score final 1-1, les Dogues récoltent leur premier point dans la compétition. Et c'est mérité.