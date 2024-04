Benfica - Marseille : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’Olympique de Marseille se déplace à Lisbonne, ce jeudi, pour défier Benfica en ¼ de finale de la Ligue Europa. Les dernières infos ici.

Les compétitions européennes ont repris cette semaine. Après le Paris Saint-Germain qui joue contre le Barça au Parc des Princes en Ligue des champions, ce mercredi soir, l’Olympique de Marseille, quant à lui, est en déplacement au Portugal pour affronter le SL Benfica en quarts de finale de Ligue de la Ligue Europa.

Marseille veut sauver sa saison

Le SL Benfica ne veut pas s’arrêter de sitôt après avoir eu raison des Glasgow Rangers en huitièmes de finale de la Ligue Europa en mars dernier. En effet, après avoir été tirés au sort avec l’Olympique de Marseille, les hommes du technicien allemand Roger Schmidt veulent écarter les Phocéens afin de continuer la course vers leur premier sacre dans la compétition après avoir raté trois finales (1983, 2013 et 2014). Mais Benfica a inquiété lors de ses dernières sorties en perdant sa dernière rencontre contre le Sporting Portugal (2-1) en championnat. Pour ce match, les autorités portugaises ont finalement refusé le déplacement des supporters marseillais à Lisbonne.

De son côté, l’Olympique de Marseille, seul club français détenteur d’une Ligue des champions (1993), vise un autre sacre en Ligue Europa. Si les Phocéens ont raté trois finales tout comme Benfica (1999, 2004 et 2018), ils souhaiteraient aller jusqu’au bout cette fois-ci et soulever le trophée. Le chemin est non seulement long, mais aussi difficile, vu les dernières sorties des Sud-français. L’OM a perdu tous ses quatre derniers matchs toutes compétitions confondues. Alors qu’ils comptaient sur leurs supporters pour ce match à Lisbonne, les hommes de Jean-Louis Gasset seront finalement seuls, puisque Benfica a annulé les billets accordés aux supporters phocéens.

Horaire et lieu de match

Benfica – Marseille

¼ de finale aller/Ligue Europa

Lieu : Estádio do Sport Lisboa e Benfica (Estádio da Luz)

A 21 heures française

Les compos probables du match Benfica – Marseille

Benfica : Trubin – Aursnes, Otamendi, A. Silva, Bah – Luis, Neves – R. Silva – Di Maria, Neves, Cabral

OM : Lopez – Merlin, Balerdi, Gigot, Mbemba – Harit, Kondogbia, Veretout – Aubameyang, Ndiaye, Luis Henrique

Sur quelle chaîne suivre le match Benfica - Marseille

La rencontre entre Benfica et l’Olympique de Marseille sera à suivre ce jeudi 11 avril 2024 à partir de 21 heures sur M6 et Canal+. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur les plateformes dédiées des deux groupes, 6Play et My Canal.