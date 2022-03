Belmadi devrait continuer avec l’Algérie

L’histoire de Djamel Belmadi à la tête de l’équipe nationale algérienne n’est pas encore terminée. Malgré l’élimination essuyée en éliminatoires de la Coupe du Monde, ce dernier devrait poursuivre sa mission à la tête des Verts.

Si l’on en croit une information de RMC Sport, Belmadi a fait le choix de rester à la tête des Fennecs. Malgré l’énorme déception liée à ce barrage perdu contre le Cameroun, et pour lequel sa fédération vient notamment de déposer un recours, il sentirait encore la force de continuer.

La fédération veut que Belmadi reste

Charafeddine Amara, le président de la FAF, s’est exprimé ce jeudi pour dire qu’il y a de fortes chances pour que la barre technique des Verts demeure inchangée. « Mes derniers mots seront de souhaiter que la stabilité demeure pour le sélectionneur, la sélection, les entraîneurs, qu’un nouveau président de Fédération réussisse et que nous allions vers l’avant.Je pense que le staff technique va continuer le travail. Il faut que l’ordre demeure dans notre football national, ne pas sauter dans le vide. Cette élimination n’est pas un drame national, c’est une déception des supporters », a déclaré l’homme fort du football algérien, avant de confirmer sa démission.

Belmadi est en charge de l’équipe nationale algérienne depuis l’été 2018. Avec lui, les Fennecs ont connu le sommet, à savoir le triomphe à la CAN en 2019 et une série d’invincibilité de 35 rencontres. Mais, ils ont aussi vécue une chute libre, avec une élimination dès le 1er tour de la CAN 2021, suivie d’un barrage raté pour le Mondial.

La prochaine échéance pour Mahrez et ses coéquipiers ça sera le début des éliminatoires de la CAN 2023, programmée en juin prochain.