Belmadi : "Devenir la meilleure équipe algérienne de tous les temps"

Djamel Belmadi nourrit de grandes ambitions pour sa sélection algérienne après la conquête du titre africain l’été dernier.

Après une longue traversée du désert, l’ a reverdit ces derniers mois sous la coupe de Djamel Belmadi, allant notamment conquérir le titre de champion d’Afrique derrière lequel elle courait depuis 29 ans. Les Fennecs ont dépoussiéré leur palmarès, mais ils ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin.

Riyad Mahrez et consorts visent la qualification pour le Mondial 2022, et en attendant ils espèrent aussi pouvoir établir la meilleure série d’invincibilité de l’histoire de la sélection. En cas de victoire ou de nul, mardi à contre la en amical, la marque établie par les Verts champions d’Afrique 1990 sera égalée (15 matches sans revers).

Présent en conférence de presse ce lundi, le sélectionneur des Verts a confirmé que cet accomplissement leur tient à cœur, et qu’il n’est pas question de brader un rendez-vous international. "C'est très important pour moi de rester invincible, ça veut dire qu'on est en progression, qu'on est une équipe redoutée, qu'elle joue différemment, a-t-il déclaré. La réalité du football aujourd'hui c'est le pragmatisme, ce n'est pas juste avoir un jeu de qualité."

« Jouer en ne nous arrive pas tous les jours »

L’ancien joueur de l’OM et du PSG est déterminé à marquer l’histoire de son pays, histoire de clouer notamment de clouer définitivement le bec à ceux qui ne jurent que par les générations passées. « Oui, on peut devenir la meilleure équipe algérienne de tous les temps. C'est laquelle la meilleure jusque-là ? 1982 il y'a eu des circonstances, en 1990 on joue moins bien mais on gagne. Après il y'a les qualifications au Mondial 2010 et 2014. Ceci étant dit, je ne veux pas trop comparer les époques ». À la question d’un journaliste s’il va haranguer ses troupes pour qu’ils livrent le meilleur visage possible face aux Cafétéros, le coach algérien a répondu : « Je n'ai plus trop besoin de me baser sur la motivation avec mes joueurs, on travaille surtout les aspects tactiques.»

Pour finir, Belmadi a aussi souligné l’importance qu’il y a de se produire devant la communauté algérienne de la France, tandis que le match face aux Colombiens est prévu à guichets fermés au Stade Pierre Mauroy. « Jouer ici ça ne nous arrive pas tous les jours, il y'a une grande communauté, une grande partie de nos joueurs sont formés ici. Nos familles seront là », a conclu l’ex-entraineur de Lekhwiya (D1 qatarie).