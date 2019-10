Amical : Algérie 1-1 RD Congo, Islam Slimani encore décisif !

Bluffant depuis le début de la saison en Ligue 1, l'attaquant de l'AS Monaco a ouvert le score contre les Fennecs, finalement tenus en échec.

Opposée à la jeudi soir à Blida, l' a pu compter sur un Islam Slimani en grande forme. L'avant-centre de l'AS a ouvert le score pour les Fennecs dès la sixième minute de jeu.

En , il en est déjà à quatre buts et cinq passes décisives. Prêté par Leicester au club de la Principauté, Slimani retrouve son meilleur niveau ces dernières semaines. Ce but en sélection va lui permettre de retrouver encore plus de confiance, après plusieurs mois sur le banc des Fennecs.

Les champions d'Afrique n'ont pas su tenir cet avantage puisque Cédric Bakambu a égalisé avant la demi-heure de jeu. L'ancien buteur de a été idéalement servi par Yannick Bolasie.

L'Algérie défiera la le 15 octobre prochain à pour un second rendez-vous international en ce mois d'octobre. De son côté, la RDC affrontera ce dimanche la du côté d'Amiens.