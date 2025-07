Bellingham met les points sur les i avant le PSG

La star du Real Madrid, Jude Bellingham, apprécie son nouveau rôle au sein du club dirigé par Xabi Alonso, lui permettant enfin de démontrer sa polyvalence au centre du terrain.

Le milieu de terrain anglais se prépare à franchir un nouveau cap avec les Merengues, en affrontant le Paris Saint-Germain, champion d'Europe, en demi-finale de la Coupe du Monde des Clubs.

Bellingham, qui a franchi plusieurs étapes impressionnantes depuis son arrivée du Borussia Dortmund à l'été 2023, est sur le point de réaliser un nouvel exploit en disputant son 100e match pour le club contre le PSG en demi-finale de la Coupe du Monde des Clubs.

Avant ce choc crucial, le joueur de 22 ans a confié à Real Madrid TV son nouveau rôle sous la direction d'Alonso : « C'est différent, car à chaque match, j'ai la chance de pouvoir analyser tactiquement mon jeu. J'ai des rôles différents dans un même match. J'ai des responsabilités défensives et d'autres avec le ballon. Chaque match est une occasion de jouer différemment. J'aime regarder la composition et déterminer où je vais jouer.

J'aime ça. Comme je l'ai toujours dit, je ferai tout ce qu'il faut pour l'équipe, quel que soit mon poste. L'un de mes points forts est de pouvoir jouer à différents postes, et j'aime que les entraîneurs le voient en moi. Je peux remplir n'importe quel rôle pour eux. Je me sens bien, je suis à l'aise. Je veux que l'équipe joue bien. Nous sommes une équipe qui prend plaisir à jouer, comme toujours, mais surtout avec les nouvelles idées et l'enthousiasme renouvelé du nouvel entraîneur et de son staff. » Nous sommes dans une bonne position et je savoure cette nouvelle étape."

"Les attentes sont énormes"

En 99 apparitions pour le Real Madrid toutes compétitions confondues, Bellingham a inscrit 38 buts et délivré 28 passes décisives. L'international anglais espère représenter le club encore de nombreuses années. Il a ajouté : « Je suis très fier d'avoir réussi cet exploit. Chacun sait que 100 matchs pour le Real Madrid, c'est un rêve immense et un immense accomplissement. Je n'arrive pas à croire ce que cela représente de jouer pour ce club. Le niveau qu'il faut atteindre, les efforts qu'il faut fournir pour jouer. Représenter ce club 100 fois est incroyable, un immense accomplissement pour moi et ma famille. J'espère qu'il y en aura 100 autres. De nombreux rêves se réalisent. Gagner la Ligue des champions, la Liga, jouer avec des joueurs incroyables, disputer de grands matchs, marquer des buts importants, réaliser de grands buts. » Tout cela fait partie du rêve de devenir joueur du Real Madrid. Je veux continuer à atteindre de grands objectifs. Aider l'équipe à remporter les deux derniers matchs, ramener le titre à Madrid et perpétuer la grandeur fulgurante du club. Les attentes sont énormes car c'est le plus grand club du monde, mais j'adore tout cela et je suis convaincu de vouloir y participer.

L'équipe du Real Madrid de Xabi Alonso, en pleine forme, espère se qualifier pour la finale de la Coupe du Monde des Clubs contre Chelsea en battant le redoutable PSG de Luis Enrique au MetLife Stadium, dans le New Jersey, mercredi.