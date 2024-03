Bellingham, l'injustice continue

Bellingham et le Real ont perdu leur appel pour le carton rouge reçu par le milieu de terrain lors d'un match controversé de Liga contre Valence.

L'international anglais avait reçu un carton rouge direct après le coup de sifflet final de ce match. L'arbitre de la rencontre, Gil Manzano, a interrompu le match quelques instants avant que Bellingham ne marque ce qu'il pensait être un but décisif dans un match qui s'est finalement terminé sur le score de 2-2.

Bellingham, qui a perdu son sang-froid, aurait hurlé "c'est un putain de but" en direction des officiels de match, ce qui lui a valu le premier carton rouge de sa carrière chez les Blancos. Le Real espérait voir cette décision annulée. Bellingham a raconté l'incident à Movistar:

"C'est difficile à dire parce qu'il y a évidemment des enquêtes ou des appels en cours et des choses comme ça. La seule chose que je peux dire, c'est que ce qui s'est passé, s'est passé avec l'arbitre et la décision de siffler. Nous savons tous ce qui s'est passé et nous devons nous rappeler qu'il est humain, vous savez, mais moi aussi. Je pense donc qu'ils auraient dû faire preuve d'un peu plus de bon sens en notant mes actions comme ils l'ont fait. Je ne pense pas avoir dit quoi que ce soit de très offensant à son égard. Je pense que j'ai couru de la même manière que le reste de mes coéquipiers et j'ai l'impression que parfois, parce que je suis nouveau et tout ça, ils veulent essayer de faire un exemple, ce qui ne me dérange pas parce que vous savez, à la fin de la journée, je dois être responsable de mes actions, et je lui ai donné l'excuse pour m'expulser. Et oui, je ne suis pas content de ça. Mais je pense que si la Liga et le club font appel, il peut y avoir un meilleur accord, parce que je pense que deux matches, c'est un peu ridicule. Mais si je dois manquer ces matches, j'en prends la responsabilité et je soutiendrai l'équipe depuis les tribunes."

C'est précisément ce que Bellingham va devoir faire puisqu'une commission d'appel a décidé que le carton rouge serait maintenu.

Cela signifie que la superstar de 20 ans devra renoncer à deux matches de Liga. Le Real accueillera le Celta Vigo dimanche, avant de se rendre à Osasuna le 16 mars. La prochaine pause internationale sera alors atteinte, ce qui signifie que Bellingham - qui a déjà marqué 20 buts cette saison - ne jouera plus pour les Blancos avant d'affronter l'Athletic Club le 31 mars.