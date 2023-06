Bellingham au Real Madrid, c'est officiel !

Bellingham au Real Madrid, c'est fait. Le milieu de terrain s'engage au sein du club espagnol.

Le Real Madrid a finalisé la signature de Jude Bellingham, comme le rapporte 'The Athletic'. Il était l'objectif numéro un du Real Madrid pour cette fenêtre de transfert et ils l'ont atteint. Le milieu de terrain de 19 ans (il aura 20 ans le 29 juin) arrive après avoir été nommé MVP de la Bundesliga et avoir terminé deuxième dans le vote du Golden Boy lors des deux dernières saisons.

Bellingham rejoindra le milieu de terrain le plus prometteur d'Europe aux côtés de Federico Valverde, Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni. Pour sa première saison, il partagera le vestiaire avec deux des meilleurs joueurs de tous les temps, Kroos et Modric, et bien qu'il arrive en tant que Galactico, il devra travailler dur pour gagner sa place de titulaire.

Le Real Madrid signe Bellingham : combien d'argent il coûte, combien d'années il signe, comment et ce qu'il joue, combien il gagnera et quel maillot il portera.

Le Real Madrid paiera une somme fixe de 100 millions d'euros, qui sera versée en plusieurs fois, ainsi qu'un certain nombre de variables à confirmer. Au total, la signature de Bellingham pourrait valoir entre 100 et 125 millions d'euros. Il signera pour six saisons, jusqu'au 30 juin 2029. Il sera présenté au Santiago Bernabéu la semaine prochaine.

Jude Bellingham est un joueur polyvalent. Au Borussia Dortmund, il a joué derrière l'attaquant avec beaucoup de liberté, mais par exemple, en Angleterre, il a joué à l'intérieur, avec un grand va-et-vient. Un profil de joueur vertical, beaucoup plus offensif que défensif, mais avec de bonnes capacités athlétiques pour pouvoir aider en défense et dans les transitions. Il pourrait jouer derrière l'attaquant dans un 4-2-3-1 ou à l'intérieur dans un 4-3-3-3.

Le salaire du joueur n'a pas été dévoilé, mais certains grands médias affirment qu'il sera payé environ sept millions d'euros par saison. En ce qui concerne le numéro 22, Jude Bellingham a porté le numéro 22 à la fois pour le Borussia Dortmund et pour l'Angleterre. Ce numéro étant porté par Antonio Rüdiger, il devra en choisir un autre, à moins que l'Allemand ne le lui cède.