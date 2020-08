Bayern, Neuer évoque les "stars" du PSG

Le très expérimenté portier du Bayern Munich a été convié à évoquer les grandes stars du PSG avant la finale de C1.

Le gardien du temple bavarois Manuel Neuer a évoqué les stars parisiennes alors que le Bayern s'apprête à disputer une nouvelle finale de Ligue des Champions face au PSG dimanche.

L'ancien gardien de Schalke s'attend à voir beaucoup de buts lors de cette finale et ne cache pas son impatience de défier Mbappé et consorts.

"On a un groupe fantastique, très large. Nous avons aussi une bonne ambiance. On n'a pas un rabat-joie dans l'équipe. Le PSG a une attaque avec de grands noms.", a noté Neuer".

"Il y a toujours beaucoup de buts avec le Bayern et le PSG. Deux grandes équipes dans cette finale, ça fait plaisir aux téléspectateurs. Et nous, on a hâte", a encore glissé l'international allemand dans des propos relayés par RMC Sport.