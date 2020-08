Ibra, Pastore... Thiago Silva rend hommage aux anciens parisiens

Thiago Silva a rendu hommage aux anciens joueurs du PSG avant de défier le Bayern Munich en finale de C1.

Enfin ! Le projet du PSG semble être arrivé à maturité. Le club parisien s'approche du Graal continental : remporter la Ligue des Champions.

Interdiction de porter un maillot du PSG à Marseille dimanche

Le champion de sera opposé au , champion d' dimanche, en finale de C1. Un match historique pour les Parisiens et leur capitaine Thiago Silva.

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

Avec beaucoup d'élégance, ce dernier a voulu rendre hommage aux générations précédentes de joueurs qui ont conduit Paris là où il est aujourd'hui, c'est à dire aux portes de l'exploit.

"Je me sens heureux, d'abord, et très honoré d'avoir fait partie de cette équipe, d'avoir contribué à l'évolution de l'équipe. Je suis arrivé ici lors de la saison 2012-2013, et les nouveaux propriétaires avaient de grandes ambitions. Nous avons connu des grandes déceptions, et des vrais moments de bonheur. Nous avions beaucoup de pression pour être des leaders, avec Zlatan Ibrahimovic notamment. Et, si nous sommes arrivés à cette finale, et que nous voulons savourer, nous devons aussi féliciter les joueurs qui sont arrivés en premier, comme Pastore, Ibra, Maxwell, Sirigu… Ils ont aidé à reconstruire l'équipe, et si nous en sommes arrivés là, nous devons regarder en arrière et aussi les remercier", a indiqué le capitaine francilien sur le site officiel de son club.

"Mais je suis très reconnaissant, je serai reconnaissant toute ma vie pour tout ce que j’ai vécu ici. Et je veux continuer à écrire l'histoire. Nous sommes déjà entrés dans l'histoire en accédant aux demi-finales après 25 ans. Et maintenant, arriver à une finale dont nous rêvions, pour laquelle nous avons tant travaillé, nous sommes vraiment heureux, nous ne voulons pas nous en contenter", a ajouté Thiago Silva, qui sera en fin de contrat au PSG après le Final 8.