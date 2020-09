Bayern, Nagelsmann : "Lewandowski n'a plus besoin de s'entraîner"

L'international polonais a juste besoin de se concentrer sur sa forme au lieu d'améliorer son jeu après la meilleure saison de sa carrière.

L'attaquant du , Robert Lewandowski, ne peut pas être meilleur, il suffit donc de s'entraîner pour rester en forme, selon l'entraîneur du , Julian Nagelsmann. Robert Lewandowski a marqué 55 buts, son record en carrière, en 47 matchs alors que le Bayern a remporté un triplé la saison dernière avec la , la DFB-Pokal et la . Le joueur de 32 ans devrait jouer à nouveau un rôle clé alors que les géants bavarois partent à la recherche d'un neuvième titre consécutif en 2020-2021.

Julian Nagelsmann pense que Robert Lewandowski est à un moment de sa carrière où il peut simplement se concentrer sur sa fraîcheur, sa forme physique, afin de résister aux exigences d'une saison pleine, ce que les joueurs de Leipzig ne peuvent pas se permettre. "Avec tout le respect que je vous dois, Robert Lewandowski n'a plus vraiment besoin de s'entraîner", a déclaré Nagelsmann à RB Live. "Il peut tout faire. Il doit juste s'entraîner de manière à être frais et prêt pour le week-end".

"Terminer 5ème ou 6ème serait décevant"

L'article continue ci-dessous

"De plus, nous ne pouvons plus choisir parmi les meilleurs jeunes joueurs internationalement convoités. À ce stade, le Borussia Dortmund et le Bayern sont en avance sur nous. Par conséquent, nous ne pourrons pas rattraper ces équipes si les choses se passent normalement", a ajouté le jeune technicien allemand. Leipzig a terminé troisième de la la saison dernière et, après avoir perdu le duo offensif Timo Werner et Patrik Schick, Nagelsmann espère simplement que sa jeune équipe ne reculera pas au classement.

"Si nous étions cinquième ou sixième, ce serait décevant pour toutes les personnes impliquées. Je me suis mis cette pression", a-t-il déclaré. "Il faut prendre en compte les écarts de performance avec les jeunes joueurs. Il y aura des pertes de points et vous aurez du mal à atteindre le sommet". Leipzig a signé Ademola Lookman, d' , l'été dernier après que le milieu de terrain offensif ait passé la campagne 2018-19 en prêt au club.

Mais l'international anglais des moins de 21 ans n'a été titularisé qu'une seule fois en Bundesliga la saison dernière et Nagelsmann l'a mis au défi de se battre pour obtenir une place dans le onze de départ lors de la saison à venir : "Il est très mécontent de sa situation. Il doit être convaincu que c'est la bonne voie pour lui, même si la première année ne s'est pas très bien déroulée. Si ce n'est pas le cas, il n'obtiendra pas une explosion de ses performances". Le Bayern ouvrira la nouvelle saison de Bundesliga à domicile contre Schalke vendredi, le premier match de Leipzig contre étant prévu dimanche.