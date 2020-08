Bayern Munich, Lewandowski veut jouer jusqu'à 40 ans

L'attaquant polonais n'a pas l'intention de raccrocher les crampons pour le moment, après avoir connu la meilleure saison de sa carrière en 2019-2020.

L'attaquant du , Robert Lewandowski, dit vouloir jouer jusqu'à ses 40 ans après avoir atteint son "niveau optimal" alors qu'il vient de fêter ses 32 ans. Lorsque Robert Lewandowski a troqué le pour le Bayern Munich en 2014, il était déjà considéré comme l'un des meilleurs attaquants du football européen. Il a été en mesure d'améliorer encore sa réputation à l'Allianz Arena, marquant 246 buts en 289 apparitions pour le champion d' en titre.

Cinquante-cinq de ces buts ont eu lieu en 2019-20, alors que le Bayern Munich remportait son premier triplé en sept ans sous la direction d'Hansi Flick. Robert Lewandowski a terminé la campagne en tant que meilleur buteur de la et de la , que les Bavarois ont remporté en battant le 1-0 en finale. Il a été suggéré que l'international polonais, qui a récemment fêté ses 32 ans, arrivera bientôt vers la fin de sa carrière, mais il pense toujours qu'il a beaucoup à offrir au plus haut niveau.

"Je me sens mieux qu'à 26 ans"

L'article continue ci-dessous

Lorsqu'on lui a demandé s'il restera au Bayern au-delà de l'expiration de son contrat actuel en 2023, Lewandowski a déclaré à Kicker : "Ce ne sera pas mon dernier contrat. Mettre fin à ma carrière au FC Bayern est une option, bien sûr, mais j'ai encore tant d'années à jouer. Je ne pense pas à la fin de ma carrière. Je n'ai pas l'impression d'avoir 32 ans. Je me sens mieux qu'à 26 ans. J'ai travaillé très spécifiquement ces dernières années pour atteindre mon niveau optimal".

Plus d'équipes

Lorsqu'il a été demandé à l'international polonais combien de temps il pouvait jouer, ce dernier s'est montré optimiste : "Peut-être huit ans." Les hommes de Flick devraient participer à 57 matchs officiels dans les 260 prochains jours au cours de la nouvelle saison et ont peu de temps pour se préparer après leur sacre européen puisque la devrait repartir le 18 septembre après les deux matches ayant lieu durant la trêve internationale.

"La prochaine saison sera extrêmement difficile, il faut être un peu intelligent", a ajouté Lewandowski à propos du calendrier serré causé par la pandémie de coronavirus. "On ne peut pas toujours jouer 90 minutes et marquer deux buts quand on est très stressé. Parfois, vous devez ralentir un peu et faire attention à qui est l'adversaire dans le prochain match parce que l'équipe compte toujours en premier. Ma priorité est l'équipe, pas moi-même."