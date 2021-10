Bayern : Nagelsmann est un grand fan de John Terry

L'entraîneur allemand a révélé que l'ancien international anglais avait fait partie de ses idoles tout au long de sa carrière.

L'entraîneur du Bayern, Julian Nagelsmann, a admis qu'il idolâtrait la légende de Chelsea, John Terry, tout en révélant pourquoi il ne quitterait jamais la Bundesliga.

Nagelsmann s'est imposé comme l'un des meilleurs jeunes entraîneurs en Europe, ayant acquis de l'expérience à Hoffenheim et au RB Leipzig avant d'être recruté par le Bayern cet été.

L'Allemand a eu beaucoup moins de succès en tant que joueur, raccrochant les crampons à l'âge de 20 ans en raison d'une grave blessure, mais il a maintenant cité Terry comme l'une de ses premières inspirations dans sa carrière.

Interrogé sur les joueurs qui l'ont aidé à développer son esprit créatif en tant que jeune entraîneur, Nagelsmann a déclaré au Times : "John Terry. C'est fou, parce que lorsque j'étais un jeune joueur, je jouais avec Christian Trasch, un ami proche. Je l'appelais Patrick - Patrick Vieira - parce qu'il jouait numéro 6 et il m'appelait John Terry, 'Johnny'.

"À l'époque, Terry était l'un des meilleurs défenseurs centraux - je crois qu'il y a une saison où il n'a pas perdu un seul duel. Il était courageux avec sa tête. J'étais bon avec mes pieds mais meilleur avec ma tête, et il y avait des similitudes, il était en quelque sorte un modèle."

Le patron du Bayern s'est également souvenu d'une rencontre gênante avec Terry lors de son passage à Leipzig, alors qu'il tentait d'expliquer à l'ex-assistant d'Aston Villa qu'il était autrefois connu par son nom.

"J'ai parlé avec lui pendant environ trois minutes et je lui ai expliqué que j'étais aussi John Terry à mes débuts, a-t-il ajouté. J'ai dû expliquer la situation, car il m'a regardé [bizarrement]".

Nagelsmann ne se voit pas quitter la Bundesliga

Il a été suggéré que Nagelsmann pourrait relever un nouveau défi loin de l'Allemagne lorsque son mandat au Bayern prendra fin, mais il n'est pas pressé de quitter son pays natal.

"Tout d'abord, j'ai commencé un nouveau contrat [de cinq ans] avec le Bayern Munich et j'espère pouvoir rester ici pendant de nombreuses années parce que j'aime le club et la ville.

"J'espère avoir du succès, donc le club devrait me donner un nouveau contrat pour cinq ans de plus. Je n'ai pas besoin de quitter l'Allemagne car je suis heureux en Bundesliga et heureux d'être l'entraîneur du plus grand club d'Allemagne. Au final, si je ne vais pas dans un club étranger et dans un autre pays, je suis toujours un homme heureux, vous savez. Ce n'est pas nécessaire."

Nagelsmann a également abordé le fait d'utiliser un skateboard pour se rendre au travail depuis son arrivée au Bayern, insistant sur le fait qu'il ne changera pas son identité pour essayer de se fondre dans le moule des précédents managers du club.

"J'aime me déplacer en skateboard parce que c'est cool et bon pour l'environnement, a-t-il déclaré. La chose la plus importante est de ne pas changer votre personnalité juste parce que vous êtes le manager du Bayern Munich.

"Je veux être le même Julian dans mon temps libre que le Julian sur le terrain, donc si je sors du lit et que je veux aller avec mon skateboard, je ne pense pas aux gros titres de Bild. Je pense juste qu'aujourd'hui le soleil brille."