Bayern Munich, Tolisso : "Ma perte de balle ? Oui, ça ne doit pas arriver"

Corentin Tolisso, critiqué par son entraîneur Niko Kovac pour une perte de balle, a admis son erreur.

Dans un entretien accordé à la chaîne L'Équipe et qui sera diffusé en intégralité jeudi à 17.30, Corentin Tolisso a évoqué son erreur face à , une perte de balle létale qui lui avait valu les remontrances de son coach.

Neymar : "Messi aussi est favorisé et ce n'est pas parce qu'il est beau gosse"

Tolisso a reconnu son erreur et a accepté les critiques de son entraîneur :« Bien sûr que ça m'a marqué. Je sais que j'ai fait une erreur et que l'équipe en a subi les conséquences. J'étais énervé contre moi-même. Ensuite, j'ai vu ce que le coach a pu dire donc oui, ça m'a piqué. Il a raison, je ne dois pas perdre le ballon ici. », a admis l'ancien lyonnais au micro de l'émission L'Equipe d'Estelle.

L'article continue ci-dessous

« Évidemment que ça ne doit pas arriver, avait déclaré le technicien croate. Dans ces cas-là on doit jouer en retrait pour Manuel (Neuer) ou Niklas (Süle), et rien ne serait arrivé. Quand tu as un équipier derrière toi, tu dois jouer proprement. », avait estimé pour sa part le technicien bavarois Niko Kovac.

Pour rappel, Corentin Tolisso avait été fautif sur le premier but de Hoffenheim en samedi (défaite 1-2).