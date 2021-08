Bayern Munich - Quel avenir pour Corentin Tolisso ?

En fin de contrat en juin 2022, le milieu de terrain français est suivi par West-Ham et la Juventus.

Actuellement bloqué en France à cause d'un test positif au coronavirus, Corentin Tolisso ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Blessé tout au long de la saison dernière, le milieu de terrain français a tout fait pour revenir à temps et jouer l'Euro 2020 avec l'équipe de France. Intéressant au cours de la compétition, l'ancien milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais dispose d'une belle cote sur le marché des transferts.

Et Corentin Tolisso aura une grande décision à prendre cet été. En effet, le milieu de terrain français est en fin de contrat en juin 2022. Autant dire qu'il va devoir prolonger son contrat où il risque d'être vendu pour ne pas partir gratuitement l'été prochain, alors que les Bavarois ont investi 41,5 millions d'euros auprès de l'Olympique Lyonnais à l'été 2017. Le problème dans ce dossier, à en croire les informations du média allemand Sport1, c'est que le Bayern Munich, lui-même, ne sait pas quoi faire de Corentin Tolisso.

"Tout le monde connaît la situation contractuelle. Je n'ai pas besoin de dire quoi que ce soit de nouveau", déclarait Julian Nagelsmann samedi au sujet du Français mettant encore un peu plus le doute concernant l'avenir de ce dernier. Le champion d'Allemagne en titre serait très tenté à l'idée de se séparer du milieu de terrain de 26 ans, qui est loin d'être un titulaire indiscutable en Allemagne, afin de récupérer un joli chèque.

Le Bayern entre deux eaux

Même si Corentin Tolisso a connu une grave blessure la saison dernière et qu'il n'a jamais réussi à s'imposer comme un titulaire en puissance en Bavière, il dispose toujours d'une cote satisfaisante sur le marché des transferts. Toujours selon le média allemand, West-Ham et la Juventus auraient toujours un intérêt pour le milieu de terrain formé à l'Olympique Lyonnais. Néanmoins, le Bayern Munich ne dispose plus de tant d'options au milieu de terrain.

Les Bavarois ont perdu Thiago Alcantara, parti à Liverpool, l'été dernier et disposent d'aucune option majeure derrière Joshua Kimmich et Leon Goretzka dans l'entrejeu si on excepte le Français. L'autre option se nomme Marc Roca, mais l'Espagnol est blessé pour plusieurs semaines tandis que Michaël Cuisance ne semble pas dans les petits papiers de Julian Nagelsmann. Autant dire que si Corentin Tolisso est vendu, le Bayern Munich devra le remplacer.

Si Corentin Tolisso désire quitter le Bayern Munich cet été, le club allemand ne sera pas dans une situation confortable. Deux pistes s'offriraient alors à Corentin Tolisso, la Serie A et la Juventus où la découverte de la Premier League du côté de West-Ham. Si l'intérêt est réel de la part des deux clubs selon le média allemand, aucun des deux n'est pas concrètement à l'action. "C'est à moi de montrer que je peux faire de grandes choses", confessait Tolisso avant le début de l'Euro. Reste à savoir où il cherchera à le faire la saison prochaine.