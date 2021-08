Bayern - Julian Nagelsmann peste contre la préparation estivale

Après quatre matches, Nagelsmann n'a pas encore remporté sa première victoire sur le banc bavarois. Une préparation manquée qui le frustre beaucoup.

On aurait pu s'attendre à de meilleurs débuts... Dire que la pré-saison du Bayern Munich n'a pas vraiment à la hauteur des attentes placées en Julian Nageslmann, successeur d'Hansi Flick sur le banc du Champion d'Allemagne, est un euphémisme. En effet, celle-ci suscite même de nombreuses inquiétudes outre-Rhin...!

Pas d'alarmisme à outrance, pas de procès, mais c'est un fait : Julian Nagelsmann n'a pas encore remporté sa première victoire sur le banc bavarois. L'entraîneur « prodige », tel que beaucoup le définissent compte tenu de son jeune âge et de l'excellent travail accompli à la tête d'Hoffenheim et du Red Bull Leipzig, a rencontré de nombreuses difficultés après avoir été nommé entraîneur du Bayern. Son équipe n'y est pas (encore) et serait bien inspirée de faire mieux dans les prochaines semaines.

Zéro victoire en préparation, ça fait tâche

Pour l'heure, le Bayern a disputé pas moins de quatre rencontres amicales. Lors de ses débuts, le 17 juillet, ils ont perdu 3-2 contre Cologne, pour ensuite faire match nul contre l'Ajax, une semaine plus tard, 2-2. Il y a quelques jours, encore une défaite, cette fois contre le Borussia Mönchengladbach (0-2). Samedi, à l'Allianz Arena face au Napoli de Luciano Spalletti, le Champion d'Allemagne est tombé de haut en s'inclinant largement (3-0) contre des Italiens portés par un très bon Victor Osimhen.

Pour sa défense, Julian Nagelsmann, dont le bilan est pour le moins décevant, a pointé du doigt le manque de temps à sa disposition. Mettre en place ses principes est un travail qui nécessite de la patience, et une préparation estivale trop courte n'est donc pas optimale. "Si vous regardez notre calendrier d'août et de septembre, nous avons beaucoup de matchs. On va gérer la situation à ce moment-là, mais on n'a pas beaucoup de temps pour se préparer à tout ça, pour introduire de nouvelles choses".



"Je récupère une équipe qui va très bien, qui fonctionne très bien. Mais la plupart des joueurs ne nous ont rejoints que ces derniers jours. Il nous manque toujours les joueurs qui ont joué plus que les autres la saison passée. Nous n'avons eu que trois séances d'entraînements avec ceux qui viennent de nous rejoindre, il n'y a pas encore de rythme", a pesté l'ancien technicien du RB Leipzig face à la presse. Que Julian Nagelsmann se rassure, manquer sa préparation n'a de toute façon rien de dramatique.