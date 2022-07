Bayern Munich : Pour Kimmich, Sadio Mané ne peut pas remplacer Robert Lewandowski à lui seul

Le club de Bundesliga a perdu son meilleur buteur et le milieu de terrain estime que toute l'équipe doit s'investir pour le remplacer.

Le Bayern Munich a perdu gros avec le départ de Robert Lewandowski. Meilleur buteur du club bavarois chaque saison durant son passage chez le champion d'Allemagne en titre, le Polonais est parti au FC Barcelone et a été remplacé numériquement par Sadio Mané. Si l'international sénégalais, tout juste élu Ballon d'Or Africain, a énormément de qualités, il est moins buteur que l'avant-centre polonais.

"Mané ne marquera pas 40 ou 50 buts par saison"

Joshua Kimmich a prévenu que Sadio Mané ne pouvait pas être considéré comme un remplaçant direct de Robert Lewandowski au Bayern Munich. Sadio Mané a marqué un nombre impressionnant de 120 buts au cours de ses six saisons à Liverpool, mais sa campagne la plus prolifique l'a vu marquer 22 fois en Premier League. Mais Kimmich admet que l'international sénégalais ne devrait pas marquer 50 buts par saison, comme Lewandowski l'a fait la saison dernière.

"Avec Lewy, nous perdons beaucoup de buts, nous devons remplacer cela collectivement. Sadio est bien sûr un grand joueur, mais je ne pense pas qu'il marque 40 ou 50 buts, il apporte d'autres qualités", a déclaré la star du Bayern. "Je pense qu'il a faim, qu'il veut aller de l'avant et gagner des titres. Il s'en sort plutôt bien. Au début, il était relativement calme, mais c'est un gars ouvert, facile à vivre. Il a toujours quelque chose à dire. Je pense qu'il s'adaptera bien".

De Ligt peut-il aider à remplacer Lewandowski ?

Le Bayern a également renforcé sa défense en signant Matthijs de Ligt en provenance de la Juventus. Le défenseur central a marqué 13 fois pour la Juventus et 8 fois pour l'Ajax et Joshua Kimmich pense qu'il peut contribuer à leur attaque tout en renforçant la ligne défensive - avec un but impressionnant marqué pour ses débuts lors d'une sortie amicale contre D.C United.

"Il était déjà capitaine de l'Ajax à 19 ans parce qu'il a la capacité de diriger, de diriger, d'organiser", a-t-il ajouté. "Il marquera certainement un ou deux buts pour nous - ce qui est également important après le départ de Lewy. Les 50 buts doivent venir de quelque part. C'est bien pour nous quand nous avons quelqu'un à l'arrière qui est bon au tacle, qui organise et qui marque aussi des buts".

Déjà réputé pour sa force collective, le Bayern Munich devra encore plus s'appuyer l'ensemble de ses joueurs pour compenser la perte de Robert Lewandowski. Si aucun joueur n'est recruté en attaque, le champion d'Allemagne jouera sans véritable numéro neuf de métier et devra compter sur ses nombreux ailiers, et plus que jamais sur ses milieux de terrain, voir même sur ses défenseurs, pour participer à la charge offensive bavaroise.