Bayern : Kahn se désolidarise de Nagelsmann dans ses critiques contre le Barça

L’entraineur du Bayern a exprimé des réserves concernant les méthodes utilisées par le Barça, mais ses propos n’ont pas trouvé écho chez le directeur

Le directeur général du Bayern Munich, Oliver Kahn, n’approuve pas les commentaires de son entraineur Julian Nagelsmann sur la politique de transfert du FC Barcelone après le départ de Robert Lewandowski vers la Catalogne.

L'international polonais a quitté les champions d’Allemagne cette semaine, mettant ainsi un terme à un séjour mouvementé de huit ans au sein du club allemand. Le FC Barcelone a 45 millions d'euros pour recruter le Polonais. Et 5 millions d'euros supplémentaires pourraient être versés en cas de respect de certaines clauses.

Le FC Barcelone a réussi à conclure plusieurs transactions lucratives cet été, alors que le club serait dans une situation financière désastreuse, ce qui a poussé Nagelsmann à qualifier les affaires estivales du FC Barcelone de "plutôt bizarres".

L'article continue ci-dessous

Qu'a dit Nagelsmann sur le mercato du Barça ?

"Ils ont beaucoup de nouveaux joueurs, pas seulement Robert", constaté le technicien allemand après le match amical de pré-saison contre le club de MLS, DC United.

"Je ne sais pas comment pour être honnête, c'est le seul club au monde qui peut acheter des joueurs sans argent. C'est un peu bizarre et fou."

Comment Kahn a-t-il réagi aux commentaires de Nagelsmann ?

Kahn a publiquement demandé à son entraineur "de ne pas se laisser induire en erreur". "Vous ne devez pas vous laisser induire en erreur. Aucun d'entre nous ne peut juger de l'intérieur à distance. Je trouve qu'il est un peu difficile de porter des jugements sur ce qui se passe là-bas. Ils savent ce qu'ils font", a déclaré Kahn mercredi.

Comment le Bayern Munich s’est comporté durant le mercato ?

Le Bayern Munich a connu un été réussi jusqu'à présent, puisqu'il est parvenu à faire venir Sadio Mané de Liverpool pour combler le vide laissé par Lewandowski. Ils ont également fait signer Noussair Mazraoui et Ryan Gravenberch, tout en faisant venir Matthijs De Ligt de la Juventus pour un montant de 67 millions d'euros. Et il semblerait que le club bavarois n'en ait pas encore fini. Konrad Laimer et Mathys Tel sont fortement pressentis pour rejoindre les rangs des champions d'Allemagne.