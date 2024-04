Bayern Munich : Nouvelle rechute pour Kingsley Coman

Kingsley Coman a encore fait une nouvelle rechute avec le Bayern Munich, samedi.

Kingsley Coman n’en a pas fini avec les mauvaises nouvelles cette saison. Revenu de blessure il y a quelques semaines, l’international français va devoir retourner à l’infirmerie dans les prochaines heures. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain a fait une nouvelle rechute ce samedi lors du match entre le Bayern Munich et Cologne.

Encore une tuile pour Kingsley Coman

Largué dans la course au titre, le Bayern Munich continue toutefois d’entretenir un mince espoir pour cette fin de saison. Les Bavarois étaient aux prises cet après-midi avec Cologne à l’occasion de la 29e journée de Bundesliga. Un match qui devrait permettre aux hommes de Thomas Tuchel de faire le plein de confiance avant le quart de finale retour de Ligue des Champions contre Arsenal, mercredi.

Cependant, le Bayern Munich ne pourra pas compter sur Kingsley Coman pour ce match crucial. Titulaire ce samedi, l’ancien attaquant de la Juventus a été contraint de céder sa place peu après le début de la seconde mi-temps (50e). Kingsley Coman s’est en effet blessé aux adducteurs après une mauvaise chute sur le terrain. Une mauvaise nouvelle pour le joueur et le club voire même pour l’Equipe de France.

La poisse pour Coman

Ça commence à en faire de trop pour Kingsley Coman. L’international français s’était déjà blessé en janvier dernier lors de 19e journée de Bundesliga contre Augsbourg. Une blessure qui laissait présager une longue durée d’indisponibilité. Mais l’ancien titi parisien est revenu il y a quelques semaines et a même réussi à enchainer des rencontres. Malheureusement pour lui, Kingsley Coman a rechuté ce samedi et cette fois-ci, il y a encore plus d’inquiétude.

Si le Bayern Munich sera certainement privé de Coman mercredi prochain, l’Equipe de France pourrait connaitre le même sort lors de l’Euro 2024. La nouvelle blessure du Tricolore est en effet intervenue à deux mois du démarrage de la compétition continentale. La France retient donc encore une fois son souffle pour Kingsley Coman.