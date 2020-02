Bayern Munich, Lewandowski indisponible quatre semaines

Touché au genou, Robert Lewandowski sera arrêté pendant quatre semaines. Un gros coup dur pour les Bavarois.

Le Bayern de Munich va devoir se passer de son buteur vedette, Robert Lewandowski, pendant environ un mois. L’international polonais souffre du genou depuis le match de la veille contre en Ligue des Champions.

Le Bayern a annoncé la nouvelle ce soir après que le joueur se soit soumis à des examens médicaux à son retour au Bavière.

Lewandowski fauché en plein élan

Lewandowski a de quoi être attristé par ce coup du sort puisqu’il était en grande forme. Face aux Blues, il s’était d’ailleurs montré triplement décisif, en signant deux passes décisives et un but. Il réalisait de manière générale l’une des meilleures campagnes de sa carrière, avec un total de 39 buts inscrits et 5 passes décisives offertes.

Cette indisponibilité va contraindre l’ancien joueur de Dortmund à louper plusieurs rendez-vous. Il ne participera pas au match retour contre Chelsea en C1, mais aussi à l’opposition contre . En revanche, il peut espérer être de retour pour le Die Klassiker contre Dortmund, prévu le 4 avril prochain.