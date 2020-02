Bayern - Seulement cinq jours d'arrêt pour Coman

Alors que l'on craignait une nouvelle blessure musculaire importante, Kingsley Coman ne devrait pas être éloigné des terrains bien longtemps.

Plus de peur que de mal pour Kingsley Coman. Sorti peu après l'heure de jeu ce mardi lors de la victoire de son équipe sur la pelouse de , l'international tricolore avait fait craindre le pire en stoppant net sa course avant de se tenir l'arrière de la cuisse droite.

Pas épargné par les blessures depuis le début de sa carrière, le joueur formé au PSG devrait cette fois faire son retour à la compétition rapidement. Il souffre en effet d'une élongation musculaire sans gravité.

C'est ce qu'a affirmé son entraîneur Hansi Flick après la rencontre en conférence de presse : "Il a une légère élongation et va devoir se reposer cinq jours".

Une bonne nouvelle pour les Bavarois, encore engagés sur trois tableaux et qui devront tout de même se passer de lui ce week-end contre (samedi, 15h30), mais également pour Didier Deschamps et les Bleus à moins d'un mois du prochain rassemblement et alors que de nombreux internationaux sont encore à l'infirmerie dans leurs clubs respectifs.