Bayern Munich : Kingsley Coman opéré du coeur

Le Français a dû subir une intervention qui, selon Julian Nagelsmann, semble moins grave qu'elle ne l'est.

La carrière de Kingsley Coman est loin d'être un long fleuve tranquille. Très talentueux, l'ailier formé au Paris Saint-Germain a souvent été freiné par les blessures tout au long de sa carrière. C'est d'ailleurs l'un de ses nombreux pépins physiques qui l'a empêché d'être de la partie en 2018 avec l'équipe de France et de faire partie du groupe des vingt-trois qui ont été sacré champion du monde en Russie.

Quand il est apte, Kingsley Coman répond souvent présent comme en finale de Ligue des champions face au PSG en 2020. Mais une nouvelle fois, le Bayern Munich va devoir se passer des services de l'international français. Et personne ne sait pour combien de temps. En effet, selon l'entraîneur Julian Nagelsmann, l'ailier passé par la Juventus a dû être opéré ce jeudi en raison d'un "trouble mineur du rythme cardiaque".

Kingsley Coman devrait rejoindre l'entraînement de l'équipe dans une semaine et demie ou deux semaines. "Cela semble beaucoup plus dramatique que ça ne l'est", a déclaré Nagelsmann à propos de l'intervention : "Il va très bien, il n'a qu'une douleur minimale au niveau de la plaie." Kingsley Coman s'était récemment plaint à plusieurs reprises de problèmes respiratoires ou d'une brève baisse de performance.

FC Bayern : Tolisso également absent aux côtés de Coman

Lors d'examens, il avait été constaté que son cœur était parfois activé à un battement supplémentaire. Lors de l'opération, l'un des brins menant au cœur a donc été sclérosé pour empêcher ce battement. "Ce n'est pas si flagrant, plusieurs personnes l'ont fait", a déclaré Nagelsmann calmement, "mais il y a une différence entre mon plus grand effort étant d'aller au réfrigérateur et de prendre une Helles froide - et être un athlète de compétition."

🎙️ @J__Nagelsmann: „Kingsley #Coman wurde gestern operiert. Er hatte einen kleinen, leichten zusätzlichen Herzschlag, eine leichte Rhythmus-Störung. Er hatte kurzzeitig teilweise weniger Luft. Deshalb haben wir ein Langzeit-EKG und diesen Eingriff gemacht.“ pic.twitter.com/VBab5pTFjy — FC Bayern München (@FCBayern) September 17, 2021

L'opération ne comportait qu'un "risque gérable", a expliqué le "Docteur Jivago", comme Julian Nagelsmann le surnommait lui-même en plaisantant. Kingsley Coman devrait reprendre l'entraînement cardio dès mardi. Reste à savoir comment l'international français va digérer cette opération et le temps qu'il lui faudra pour retrouver des bonnes sensations et ainsi être de nouveau à la disposition de Julian Nagelsmann pour des matches officiels.

En plus de Kingsley Coman, le Bayern Munich devra également faire sans Corentin Tolisso contre le promu VfL Bochum samedi. Le Français continue de récupérer de sa blessure au mollet, a déclaré Julian Nagelsmann. Pour rappel, le Bayern Munich est actuellement deuxième de Bundesliga avec dix points en quatre matches, comptant deux points de retard sur Wolfsbourg, qui réalise un début de saison parfait.