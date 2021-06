Bayern Munich : Kimmich prévient tout le monde, il en a encore sous la pédale

Le milieu de terrain allemand espère pouvoir trouver davantage de stabilité avec l'arrivée de Julian Nagelsmann au Bayern Munich.

Joshua Kimmich espère que le nouvel entraîneur du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, pourra rester plus longtemps que ses prédécesseurs à l'Allianz Arena, et dit qu'il n'a pas encore atteint son potentiel maximum avec le club allemand. L'entraîneur du RB Leipzig, Nagelsmann, prendra en charge le champion de Bundesliga en titre plus tard cet été en tant que successeur d'Hansi Flick, ce dernier succédant au à Joachim Löw à la tête de l'équipe nationale allemande.

Julian Nagelsmann deviendra le cinquième entraîneur du Bayern Munich depuis 2016, sans compter les intérimaires, mais Joshua Kimmich souhaite que le technicien de 33 ans reste longtemps et soit présent sur le long terme afin qu'il puisse poursuivre son propre développement sous les ordres d'une seule et même personne. "Je pense que je peux déjà faire quelques pas de plus dans mon développement", a déclaré le joueur de 26 ans à Goal alors qu'il était en service avec l'Allemagne de Joachim Löw avant l'Euro 2020.

"J'attends avec impatience le nouvel entraîneur du Bayern, bien sûr, car vous apprenez à nouveau quelque chose de nouveau - même si j'ai eu beaucoup d'entraîneurs au cours de mes six années au FC Bayern et cela ne devrait pas être l'objectif du Bayern. Avec la signature du contrat du nouvel entraîneur, j'espère que ce sera un peu plus à long terme et que je pourrai aller plus loin dans mon développement. Je n'ai pas encore atteint mon potentiel. Beaucoup de choses sont encore possibles", a ajouté l'Allemand.

Kimmich veut jouer les troubles-fêtes à l'Euro

Le milieu de terrain a admis que même s'il n'était pas facile de regarder au-delà de la France, championne du monde en titre - que l'Allemagne affronte dans le groupe F - ou des demi-finalistes du Mondial en Russie en 2018, la Belgique et l'Angleterre parmi les favoris, mais l'Euro 2020 sera très disputé et les hommes de Joachim Löw espèrent se mêler à la conversation pour la victoire finale. "Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que nous avons le potentiel de jouer pour le titre", a confessé Joshua Kimmich.

"Ces dernières années, nous n'avons pas toujours été en mesure d'exploiter ce potentiel. En fin de compte, le potentiel seul n'est que de la théorie. Nous avions également beaucoup de potentiel en 2018. En fin de compte, il est important que nous, en tant qu'équipe, devions nous rapprocher encore plus les uns des autres et alors beaucoup de choses sont possibles. Je suis assez positif", a ajouté le milieu de terrain du Bayern Munich.

L'Allemagne affrontera la Lettonie lors de son dernier match de préparation ce lundi, après un match nul 1-1 contre le Danemark lors de leur autre rencontre avant le début du tournoi la semaine dernière. Les hommes de Joachim Löw doivent ensuite attendre huit jours avant de lancer leur campagne Euro 2020 contre les Bleus de Didier Deschamps. Des rencontres contre le tenant du titre, le Portugal, et la Hongrie, attendent l'Allemagne, alors que l'équipe de Joachim Löw cherche à se racheter après une élimination dès la phase de groupes de la Coupe du monde 2018 où elle était championne du monde en titre.