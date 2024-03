Zinedine Zidane, légende du Real Madrid, est pressenti pour remplacer Thomas Tuchel au Bayern Munich lorsque l'Allemand partira cet été.

Les géants de la Bundesliga ont annoncé le mois dernier que Tuchel quitterait son poste d'entraîneur à la fin de la saison, ce qui a ouvert la porte à toute une série de candidats au poste. Zidane, quant à lui, est au chômage depuis la fin de son deuxième mandat à la tête du Real en 2021. Le Français, qui a remporté trois Ligues des champions consécutives lors de son premier passage à Madrid, est pressenti pour remplacer Tuchel par l'ancien joueur du Bayern Mario Basler.

Le technicien de 55 ans a déclaré au média allemand Ran: "Il n'y a pas beaucoup d'alternatives sur le marché des entraîneurs. Je pense aussi que Xabi Alonso restera à Leverkusen ou ira dans un autre club, peut-être à Madrid ou à Liverpool. Peut-être restera-t-il encore un an à Leverkusen avant d'aller à Madrid lorsque Carlo Ancelotti prendra sa retraite. La seule personne que je pourrais facilement imaginer serait Zinedine Zidane".

Zidane au Bayern, c'est validé

Toutefois, Basler estime que le Bayern n'aurait pas dû se montrer aussi pressé de laisser partir Tuchel, établissant un parallèle avec la manière dont Julian Nagelsmann a été traité l'année dernière. Il a ajouté : "Je ne comprends pas la décision du Bayern en matière de personnel. Le Bayern a de nouveau pris des décisions rapides, comme il l'avait fait avec Julian Nagelsmann à l'époque. C'était également très incompréhensible pour moi. Si ce scénario [le Bayern remporte la Ligue des champions] se concrétise, je serais curieux de voir si le Bayern Munich aura le caractère de dire : "Nous avons pris une décision trop tôt. Nous voulons revenir sur cette décision". Peut-être qu'ils s'assiéront à nouveau avec Tuchel et verront s'ils ne peuvent pas continuer pour une année ou deux de plus".

Comme l'indique Basler, le Bayern a une chance de remporter la Ligue des champions - une compétition que Tuchel a déjà gagnée une fois avec Chelsea. Cependant, les exploits de Leverkusen sous la houlette d'Alonso lui valent d'être distancé de dix points en Bundesliga, et les performances de l'entraîneur espagnol ont fait l'objet de rumeurs. Le Bayern fait partie de ces prétendants potentiels, car il semble prêt à rivaliser avec Liverpool cet été ou avec le Real Madrid l'été suivant.

Outre Zidane et Alonso, Jose Mourinho et Hansi Flick, l'ancien entraîneur de Die Roten, sont également pressentis pour le poste au Bayern. L'ancien entraîneur de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a été évoqué plus tôt cette saison, avant que le sort de Tuchel ne soit révélé.