Bayern Munich, Coman s'exprime sur les rumeurs de transfert l'envoyant à Man Utd et Man City

L'ailier français, dont le contrat actuel expirera en 2023, a répondu aux spéculations en cours autour de son avenir.

La star du , Kingsley Coman, s'est prononcée sur les rumeurs de transfert le liant à et . Kingsley Coman a connu une ascension rapide vers la célébrité depuis ses débuts en professionnel pour le en 2013. Le Français a rejoint la un an plus tard, où il a réussi à remporter un doublé et Coupe d' avant de rejoindre le Bayern Munich en prêt.

Les champions allemands ont exercé leur option d'achat pour Kingsley Coman à la fin de cet accord de deux saisons, et il a depuis solidifié sa réputation en tant que l'un des ailiers les plus efficaces du football européen. Le joueur de 24 ans a impressionné malgré une série de graves blessures à l'Allianz Arena, vivant son meilleur moment pour le club à ce jour lors de la finale de la la saison dernière.

Kinglsey Coman a marqué le but vainqueur du Bayern contre le Paris Saint-Germain alors que l'équipe de Hansi Flick obtenait un triplé, mais il était fortement lié à un départ du club par la suite. Les géants de la , Manchester United et Manchester City, ont tous deux été crédités d'un intérêt pour l'ailier ces derniers mois, ce dernier n'ayant pas encore recruté un remplaçant à long terme à Leroy Sane - qui a effectué un passage à l'Allianz Arena en juillet.

Coman a craint pour son temps de jeu

Kingsley Coman est flatté d'être apparu sur le radar du duo de Manchester, mais il n'a pas l'intention de s'éloigner du Bayern Munich avant l'expiration de son contrat actuel. "C'est bon de savoir que les bonnes équipes s'intéressent à moi, cela me donne une confiance supplémentaire", a déclaré l'international français à Sport Bild. "Mais j'ai un contrat ici jusqu'en 2023, je pense juste au Bayern. Tout va bien, je suis content ...". Kingsley Coman a poursuivi en admettant qu'il craignait pour sa place dans l'équipe de Flick après l'arrivée de Sane au Bayern : "J'avais le sentiment que je pourrais être utilisé moins souvent".

"J'ai 24 ans, c'est un âge où je dois jouer ! Heureusement, ma peur ne s'est pas réalisée", a ajouté le Français. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait accepté la concurrence supplémentaire pour une place de titulaire en Bavière, Coman a répondu : "Leroy est très bon, nous jouons différemment de City, il ne fera qu'intérioriser complètement notre ADN. Nous sommes quatre à se battre pour deux positions, nous sommes coéquipiers, mais bien sûr, nous voulons tous jouer le plus possible. En ce moment, je suis de bonne humeur, mais peut-être que cela va changer dans deux mois".

"Peut-être qu'alors Leroy, Serge Gnabry ou Douglas Costa joueront. Il est important qu'au moins deux d'entre nous soient toujours en forme", a conclu Kingsley Coman. L'ancien attaquant de la Juventus a conclu en exprimant sa conviction que le Bayern est capable de dominer la Ligue des champions au cours des prochaines années : "Nous sommes jeunes ou dans la fleur de l'âge, nous avons donc encore du temps ! Nous pouvons et voulons défendre le titre", a déclaré Coman. "Entre 2016 et 2018, le a remporté trois fois la Ligue des champions. Je suis sûr que nous pouvons façonner une époque avec cette équipe."