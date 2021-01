Salihamidzic : "Le Bayern peut marquer tout une ère"

Selon son dirigeant bosnien, le Bayern est parti pour dominer l'Allemagne et l'Europe pendant de très longues années.

Hasan Salihamidzic, membre du conseil d'administration du , a déclaré que son club est capable de «marquer toute une époque» en confirmant sur la durée le succès en de la saison dernière.

L'équipe de Hansi Flick a battu le en août pour aller chercher le trophée suprême pour la sixième fois et assurer le triplé après avoir remporté les titres de et DFB-Pokal plus tôt dans la campagne. Pour l'ancien milieu offensif du club, Salihamidzic, c'était le début idéal dans son nouveau rôle vu qu'il a rejoint le conseil d'administration du club en juillet 2019 après trois ans en tant que directeur sportif.

C'était un beau triomphe et Salihamidzic a bon espoir que cela ne soit que le début d'une longue période de domination. "Cette équipe est capable de marquer une époque, a-t-il déclaré sur le site Web du club. Notre tâche est de les soutenir et de faire tout ce que nous pouvons pour jouer un football attrayant et gagnant.»

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

La pandémie de coronavirus a touché le monde entier, sans exception au football. Salihamidzic dit que s'adapter et faire face à la pandémie a été un défi, mais il est heureux que le sport ait pu continuer. "Il n'y a pratiquement plus de respirateurs depuis mars. Mais il n'y a pas de respirateurs pour quiconque dans la société en ce moment. La charge de travail des joueurs et des entraîneurs, des kinésithérapeutes et des médecins est déjà énorme. Mais nous devons penser à beaucoup de choses en ce moment et être reconnaissants de pouvoir pratiquer notre sport", a-t-il confié.

Le Bosnien s'est aussi exprimé sur les difficultés rencontrées durant cette période très particulière : "En termes de structure, nous planifions tout à fait normalement. Nous repérons, nous analysons, nous discutons des positions et des joueurs. Indépendamment du coronavirus, en tant que Bayern, nous devons anticiper avec nos idées et penser de manière très créative."

La coupure relative à la pandémie au début du printemps a donné lieu à une seconde partie de l'année extrêmement chargée, avec peu de temps pour les joueurs pour se reposer et récupérer. Un point positif à émerger d'une telle situation est l'augmentation des opportunités pour les jeunes joueurs. Jamal Musiala, Bright Arrey-Mbi et Chris Richards font partie des nombreux éléments issus de l'académie du Bayern qui ont eu la chance d'impressionner cette saison, mais Salihamidzic insiste sur le fait que la promotion de la jeunesse a toujours été l'une des principales priorités du club. «Le travail avec les jeunes est très important pour le Bayern, cela n'a rien à voir avec le coronavirus.Si un jeune joueur a le talent pour jouer pour l'équipe première, il est lancé, qu'il y ait le coronavirus ou pas. Nous voyons leur développement avec joie et fierté, avec Jamal Musiala, avec Chris Richards, avec Bright, mais aussi avec Angelo Stiller. Et puis nous avons Alphonso Davies, qui est encore jeune, et aussi Tanguy Nianzou, qui n’a que 18 ans"