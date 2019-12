Bayern Munich, Coman : "Je suis sûr de rester longtemps au Bayern"

L'ailier est prêt à imiter son compatriote Franck Ribéry en restant en Bavière plus de dix ans.

Arrivé en 2015 au , Kingsley Coman fait déjà partie des anciens du vestiaire bavarois alors qu'il n'a que 23 ans. L'ailier formé au PSG, passé par la , a d'ores et déjà remporté trois championnats différents dans sa carrière. Quadruple vainqueur de la , Kingsley Coman a vu ses responsabilités augmenter l'été dernier avec les départs d'Arjen Robben et Franck Ribéry, deux cadres du Bayern.

Dans une interview accordée au site du Bayern Munich, Kingsley Coman a juré fidélité au club allemand et espère marcher dans les pas de ses deux aînés en terme de longévité chez le champion d'Allemagne en titre : "Je joue au Bayern depuis cinq ans maintenant - presque la moitié du temps passé par Ribéry ici. Sérieusement, je n’ai que 23 ans et j’ai donc encore 10 ans au plus haut niveau devant moi. Il est trop tôt pour prédire tout mon parcours professionnel".

"Il ne manque que la C1... et une bonne météo"

"Bien sûr, je peux me voir rester 12 ans au Bayern Munich comme Franck Ribéry, puis je serais toujours jeune et j’aurais le temps de découvrir deux ou trois nouveaux pays. Je suis sûr de rester encore longtemps au Bayern. La ville est géniale, le club est excellent, nous remportons des trophées - il nous manque tout simplement de la . Mise à part la météo, je ne changerais rien", a ajouté l'ailier français.

Kingsley Coman est conscient qu'il doit donner encore plus pour son équipe : "J'ai joué beaucoup de matchs depuis ma dernière blessure. Je sens la confiance du club, je me sens comme une partie importante de l’équipe et je veux continuer à contribuer de plus en plus à l’avenir, en dehors du terrain également. Je travaille aussi dur que possible. Franck et Arjen étaient ici depuis plus d'une décennie et ils ont eu une belle carrière. C’est plus que simplement bien jouer, ce qui est déjà assez difficile. J'espère que ma carrière sera également excellente".

L'international français a fait 141 apparitions avec le géant bavarois depuis son arrivée en provenance de la Juventus, initialement en prêt, à l'été 2015, avant de s'engager définitivement en faveur du club allemand en 2017. Le joueur de 23 ans a régulièrement été freiné par les pépins physiques et a raté la première moitié de la saison dernière en raison d'une blessure à la cheville persistante. Néanmoins, lorsqu'il est sur le terrain, Kingsley Coman est performant. Si les blessures le laissent tranquille, le Français pourra probablement connaître la carrière qu'il souhaite.