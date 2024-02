Bayern Munich : ça va mal pour Tuchel

Thomas Tuchel n'aurait pas réussi à créer un lien avec les joueurs du Bayern Munich, alors que sa relation avec Kimmich continue de s'envenimer.

Le Bayern Munich a subi dimanche sa troisième défaite consécutive en Bundesliga, face au VFL Bochum (3-2). Il s'agit de la quatrième défaite du club en championnat cette saison, qui se retrouve à huit points du leader, le Bayer Leverkusen.

Selon The Athletic, le manager Tuchel n'a pas réussi à créer un lien avec Kane et ses coéquipiers, ce qui a joué un rôle important dans la mauvaise forme de l'équipe cette saison. Un membre de la direction du Bayern a déclaré au média que non seulement le manager allemand n'a pas réussi à créer un lien avec ses joueurs, mais qu'il les a même parfois déconsidérés publiquement.

Des joueurs rancuniers

Des rumeurs ont également fait état de la détérioration des relations entre Joshua Kimmich et son entraîneur. Le milieu de terrain était visiblement furieux lors du match de dimanche après que Tuchel l'a remplacé. Kimmich a été vu en train d'échanger des mots de colère avec l'entraîneur adjoint Zsolt Low. BILD rapporte que Kimmich s'est senti snobé par l'entraîneur du Bayern cette saison, qui a souvent préféré aligner Leon Goretzka et Aleksandar Pavlovic à sa place.

Le champion en titre tentera de renouer avec la victoire et de réduire l'écart avec Leverkusen samedi lors d'un match difficile en Bundesliga contre le RB Leipzig.