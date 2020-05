Bayern Munich : Accord trouvé avec Leroy Sané ?

Le transfert de Leroy Sane au Bayern Munich semble être de plus en plus proche - les deux parties semblent maintenant être d'accord.

Le ne lâche pas l'affaire dans le dossier Leroy Sané. Priorité du club bavarois l'été dernier, l'international allemand s'est rapidement blessé, ce qui a mis fin aux tractations et a empêché un potentiel accord entre le champion d' en titre et . Depuis, le Bayern Munich n'a cessé de clamer sa volonté de faire venir l'international allemand en et pourrait bel et bien réussir à parvenir à ses fins l'été prochain.

En effet, le FC Bayern Munich aurait apparemment trouvé un accord de base avec l'ailier Leroy Sane (24 ans) de Manchester City selon les informations de Sport Bild. Un contrat de cinq ans aurait été approuvé par les deux parties. En revanche, il n'y a pour le moment aucun accord entre le Bayern Munich et Manchester City concernant la somme du transfert de Leroy Sané, mais si le désir du joueur est confirmé, le club allemand aura un moyen de pression supplémentaire sur le club anglais.

Une offre de 40 millions d'euros ?

Par conséquent, Leroy Sané est l'objectif numéro un pour renforcer le secteur offensif du Bayern Munich l'été prochain, un secteur de jeu dépourvu d'Arjen Robben et Franck Ribéry depuis plus de six mois. Cela est conforme aux informations de Goal et de SPOX, selon lesquelles l'ancien de est le joueur préféré des dirigeants du Bayern Munich avant d'autres candidats qui sont dans le viseur tel que Kai Havertz du .

Le point litigieux, cependant, est le prix du transfert, que le Bayern souhaite réduire autant que possible en raison de la pandémie de coronavirus actuelle et des préoccupations concernant la santé de l'ailier allemand et sa tendance à se blesser régulièrement. Selon Sport Bild, les Bavarois ne souhaiteraient faire qu'une offre de 40 millions d'euros auprès des Citizens, ce qui différerait considérablement du montant à trois chiffres initialement négocié.

En plus du fait que le contrat de Sane expire dans l'année à venir, l'engagement interne du joueur envers le Bayern devrait fournir une pression supplémentaire, afin que les Anglais soient obligés de réduire le prix de ce dernier. À cela s'ajoute l'interdiction de deux ans imposée par l'UEFA en raison de violations des règles du fair-play financier, pour lesquels de l'argent sera le bienvenue du côté du club anglais. Sane, qui est arrivé de Gelsenkirchen à Manchester à l'été 2016 pour 50 millions d'euros, était déjà annoncé au Bayern avant le début de la saison avant de souffrir d'une rupture des ligaments croisés contre dans le Community Shield. De retour avec a réserve des Citizens fin février, le dernier match de compétition de l'Allemand pour l'équipe première remonte à plus de neuf mois.