Bayern-M’Gladbach (2-1), le Bayern peine mais fait le travail

Le Bayern a fait un autre grand pas vers le titre de champion en battant M’Gladbach. Le succès a été toutefois long à se dessiner.

La belle série du se poursuit. Intouchables depuis la reprise de la compétition, l’équipe bavaroise, avec un onze largement remanié, n’était pas loin ce samedi de concéder le nul face au 4e du classement, le Borussia M’Gladbach. Mais, cet accroc lui a été évité par Leon Goretzka. L’international allemand a marqué le but victorieux en reprenant un centre du Français Benjamin Pavard à la 87e.

Pour le Français, il s’agissait d’un geste décisif de rachat puisqu’il avait été fautif sur l’égalisation adverse. L’international français s’est loupé sur une intervention dans la surface. En voulant dégager en corner, il a mis à mal son propre portier (37e, 1-1).

M’Gladbach n’a pas démérité

Battus par la formation de Marco Rose à l’aller, le Bayern a donc pris sa revanche face à cet adversaire. Ça n’a pas été facile cependant, même si le jeune Joshua Kirkzee les a mis sur la voie du succès à la 26e en exploitant un dégagement catastrophique du gardien de but adverse. Cette ouverture du score pour le Bayern était intervenue quelques minutes après que les visiteurs aient scoré par Jonas Hofmann, mais cette réalisation a été refusée en raison d’un hors-jeu (17e). Breel Embolo aurait également pu libérer M’Gladbach, mais il a buté sur Neuer (25e).

Grâce à la complicité de Pavard, M’Gladbach est donc revenu ensuite à la marque et a aussi fait plus que tenir en tête en seconde période. Mais, et comme c’est le cas de tous les opposants des champions d’ en ce moment, Bensebaini et consorts ont fini par craquer.

En signant son 23e succès de la saison, le Bayern s’offre la possibilité d’être couronné dès mardi prochain. S’ils l’emportent sur le terrain du Werder, Lewandowski et ses coéquipiers seront certains de préserver leur trône national.