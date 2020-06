Dusseldorf - Dortmund (0-1), Haaland sauve la mise au Borussia

D’une jolie tête décroisée, Erling Haaland a permis au Borussia de s’imposer in extremis sur le terrain de Dusseldorf.

Sauf un invraisemblable revirement de situation, le ne sera pas champion d’ cette saison. Mais, les Jaune et Noir s’accrochent pour étirer le suspense et aussi sécuriser leur seconde place. Ce samedi, ils sont allés battre sur le fil le Fortuna Dusseldorf, avec un but d’Erling Haaland juste avant le gong (1-0).

De retour sur les terrains après avoir manqué la dernière sortie de son équipe pour cause de blessure, le Norvégien a fait mouche d’une jolie tête décroisée à la suite d’un centre parfait de Manuel Akanji. Un but qui sonna comme une délivrance pour le Borussia. En revanche, ce fut une terrible sanction pour l’équipe hôte, qui s’était parfaitement défendue jusque-là.

Le Borussia n’était pas loin d’un accroc

Avant ce tournant, le BVB a eu toutes les peines du monde à faire la différence devant. Les visiteurs avaient bien réussi à faire trembler les filets, mais la seule fois où ils l’ont fait, la réalisation fut invalidée pour cause de hors-jeu. C’était sur une belle reprise de volée de Raphael Guerreiro (65e). Hormis cette alerte, il n’y a pas eu beaucoup de tentatives franches sur les buts du Fortuna. Même la star de l’équipe Jadon Sancho, si inspirée d’habitude, est restée discrète. À croire que le jeune anglais s’est laissé perturber par toutes les rumeurs qui concernent son avenir.

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

Avant que Haaland n'endosse le costume du héros, Dortmund aurait même pu se retrouver à la marque si Steven Skrzybski n’avait pas loupé une énorme occasion dans un face à face avec Roman Burki.

Au final, et de manière un peu miraculeuse, le Borussia s’en sort. À la faveur de ce succès, l’équipe de la Ruhr peut être sûre que le Bayern ne sera pas champion ce week-end. Le suspense, même s’il est minime, s’étire encore quelques jours en Allemagne.