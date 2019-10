Bayern, Lucas Hernandez : "Notre père ne nous a jamais aimé"

La latéral bavarois s'est exprimé sur l'absence de son père, ancien footballeur professionnel, parti lorsqu'il était jeune du foyer familial.

Le défenseur du , Lucas Hernandez, a parlé de son enfance "compliquée" avec son frère, Theo, après le départ de leur père de sa famille alors qu'ils étaient très jeunes. Lucas, 23 ans, et Theo, 21 ans, n'ont pas eu de nouvelles de leur père, Jean-François Hernandez, footballeur professionnel passé par l'OM et l'Atletico Madrid, depuis la séparation de leurs parents il y a plus de 16 ans. Même s'ils ont marché dans ses pas en devenant footballeurs professionnels, ils ne veulent plus entendre parler de lui.

Dans une interview accordée à DAZN et Spox, Lucas Hernandez a admis que cela n'avait pas été facile de grandir sans père : "Nous n'avons jamais compris pourquoi il est parti. Alors nous avons juste grandi avec notre mère. Elle vivait, travaillait et donnait tout pour nous. Nous n'avons manqué de rien. (...) Bien sûr, c'était un peu difficile sans père. Mais ma mère a très bien réussi à tenir les deux rôles. Nous avons eu, avec mon frère, une enfance compliquée mais belle".

"On n'a jamais rien entendu de sa part"

"Je n'ai jamais essayé de reprendre contact avec lui. Bien sûr, quand j'étais jeune, je me demandais où il était et j'aurais aimé en savoir plus sur lui. Mais avec le temps, j'y ai pensé de moins en moins. Je pensais plus à moi et ma vie en grandissant. Finalement, c'est devenu clair qu'il était parti parce qu'il ne nous aimait pas. Et s'il ne nous aimait pas, il valait mieux qu'il parte", a ajouté le latéral du Bayern Munich.

Joueur du , Jean-François Hernandez a quitté l' pour aller en et fuir ses dettes en 2011, depuis il est porté disparu. Lucas Hernandez n'a depuis jamais revu son père ni même entendu parler de lui : "J'ai 23 ans et j'en avais 5 ou 6 quand il est parti. Cela fait 16 ou 17 ans qu'on n'a rien entendu de sa part. Je ne sais pas où il est, ce qu'il fait, s'il est vivant ou non. Moi, j'ai fondé ma propre famille. Comme il ne nous a pas contacté, il ne doit pas être intéressé".

Si les deux frères Hernandez n'ont pas connu une enfance idéale, ils se sont armés pour faire face aux nombreux défis qui se sont mis sur leur route depuis. Devenu champion du monde en 2018 avec l'équipe de en , Lucas Hernandez est entré dans une nouvelle dimension cet été en rejoignant le Bayern Munich et espère continuer sur sa lancée en réalisant une très belle carrière de footballeur.