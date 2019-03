Bayern-Liverpool | streaming, chaîne TV, compos, horaire : toutes les infos pratiques du 8e de finale retour de Ligue des champions

Après le 0-0 à l'aller à Anfield, les Bavarois reçoivent les Reds. Sur quelle chaîne voir le match ? Quelles sont les compos ? Toutes les infos ici.

Ils se sont quittés bons amis il y a trois semaines du côté d'Anfield. Tous les scénarios sont possibles et envisageables pour ce huitième de finale retour de entre le et , deux grosses écuries européennes qui peuvent prétendre au titre final, en juin prochain à Madrid. Avec les éliminations du Real, de l'Atlético et du PSG, la liste des favoris s'est nettement restreinte et l'une de ces deux équipes pourrait bien en profiter. Le match et l'avant-match sont à suivre en direct sur ce lien

Match Bayern Munich - Liverpool Date Mercredi 13 mars 2019 Horaire 21:00

LES DÉCLARATIONS D'AVANT-MATCH

Niko Kovac (entraîneur du Bayern Munich) : "Jürgen Klopp et moi avons de forts caractères. C'est ce dont vous avez besoin dans le football. Jürgen ne changera pas sur ça et moi non plus. Bien sûr, nous essayons de guider, soutenir et aider notre équipe de la meilleure manière possible sur le bord du terrain. Vous pouvez préparer vos joueurs avant le match mais pendant, c'est difficile... Ce qu'il s'est passé après le coup de sifflet final au match aller, c'est du passé. Tout va pour le mieux désormais. Beaucoup croient que le 0-0 de l'aller est un avantage pour Liverpool. Mais je ne crois pas qu'il y aura encore 0-0 demain, ce qui veut dire que nous devons de toute façon gagner ce match. Il nous faudra trouver le bon équilibre entre attaque et défense. A l'aller, nous avons bien réussi à le faire. Il faudra être patient, entrer dans le rythme du match. On peut aussi marquer à la fin des 90 minutes. Evidemment il faudra attaquer, mais Liverpool est à mon avis la meilleure équipe du monde en contre. Ils ont trois attaquants de top niveau. Si on perd un des trois de vue, c'est fichu"

Jürgen Klopp (entraîneur de Liverpool) : "Je ne dirais pas que c'est difficile, mais c'est un défi et c'est tout ce que nous voulons. Nous voulons avoir le bon rythme et faire les bons choix aux bons moments de la rencontre. Le Bayern est une équipe de classe mondiale, comme tout le monde le sait. Ils ont des joueurs sur lesquels vous devez défendre au meilleur niveau possible. De ce que je sais au vu de mon expérience avec le Bayern, ce qui fera la différence sera notre possession du ballon. Nous devrons être confiants quand nous possédons ce ballon. C'est quelque chose de difficile contre des équipes de classe mondiale. Cela arrive parfois que vous n'ayez pas la balle pour jouer votre meilleur football et nous devrons nous adapter à cela. Il y a des moments où nous dominerons, il y aura des moments, sans doute plus souvent, où le Bayern dominera. Mais dans les deux cas, vous pouvez tirer profit de la situation. C'est ce que nous essayerons de faire. Tout est question d'équilibre, c'est vrai."

OÙ VOIR LE MATCH ?

En , le match sera diffusé sur la chaîne RMC Sport 2 et en streaming sur la plateforme RMC.

Chaîne TV française Streaming RMC Sport 2 et RMC Sport Access RMC Sport

EFFECTIFS ET COMPOS

Poste Bayern Munich Gardiens Neuer, Ulreich Défenseurs Rafinha, Hummels, Sule, Boateng, Alaba, Meier Milieux Thiago Alcantara, Goretzka, Javi Martinez, James Rodriguez, Shabani Attaquants Lewandowski, Coman, Ribéry, Gnabry, Davies

Compo probable : Neuer - Rafinha, Sule, Hummels, Alaba - Thiago Alcantara, Javi Martinez - Gnabry, James, Ribéry - Lewandowski

Poste Liverpool Gardiens Alisson, Mignolet, Kelleher Défenseurs Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Lovren, Robertson, Moreno, Phillips Milieux Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Milner, Lallana Attaquants Firmino, Mane, Salah, Sturridge, Shaqiri, Origi,

Compo probable : Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Wijnaldum - Salah, Firmino, Mané